群創光藝影音牆進駐臺北大巨蛋 迎接經典賽事
大巨蛋引進群創光電（3481）19米X1米超大尺寸LumiCanvasLED光藝顯示器，滿足抗眩光、低反射、高對比、防閃爍需求，減低球員不適感，實用又具美感，大幅提升觀賽體驗。適逢2025年二月WBC世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），群創光藝影音牆完美展現，為台灣棒球注入新活力。
台灣棒球迷的夢想之地「臺北大巨蛋」（Taipei Dome）自2023年落成以來，不僅成為國內首座巨蛋級室內棒球場，更以其智慧化設施引領運動場館新潮流。
研調機構Futuresource Consulting指出，戶外LED顯示器在2023年達到78.6億美元，預計2033年可成長至217億美元，年複合成長率約9.8%，北美市場占六成以上。其中，棒球場、足球場、大型展演場館常用的 「巨大顯示螢幕Jumbotron」2023年產值約為15億~25億美元，成長潛力可期。
群創光電總經理楊柱祥表示，國際熱門運動賽事對於比賽場地的LED燈與影音牆規格有嚴格要求，為減低投手與球員不適感，群創LumiCanvas LED光藝顯示器，具高畫質的顯示效果，擁有高亮度、廣色域、高效能等特性，抗眩光技術減少環境光的影響，呈現國際級畫布色彩與畫質，同時也因應戶外環境的使用需求，加上光學塗層以避免受潮損壞、延長設備壽命。這款光藝影音牆確保無論球迷坐在哪個角度，都能清晰觀賞比賽畫面與即時數據。
可容納4萬名觀眾的臺北大巨蛋多功能室內場館，符合世界棒壘球總會（WBSC）的硬體規範，這項抗眩光光藝影音牆的導入可謂恰逢其時，讓場館的智慧化再升級。楊柱祥指出，群創致力於COB小間距LED與Micro LED技術研發布局，以及無縫拼接大尺寸影音牆落地應用，於北捷地下街、喜樂時代電影城、醫院、百貨、藝術展演等場域均有卓越實績。此次進駐臺北大巨蛋，讓台灣在智慧棒球場的版圖上，寫下濃墨重彩的一頁。未來，群創推動台灣運動場域新樣貌，國際輸出。
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