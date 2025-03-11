黃仁勳5月19日來台！貿協證實：將現身北流談AI 講題曝光

外貿協會11日宣布，團隊作為「2025台北國際電腦展（COMPUTEX）」的主辦單位之一，將邀請晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳再次來台，為2025台北國際電腦展發表精彩的主題演講，而這場盛會訂於5月19日（星期一）台灣時間上午11點在台北流行音樂中心舉行，而他此次登台也將作為電腦展系列節目的首場活動，正式為這年度盛事揭開序幕。據悉，黃仁勳屆時將分享「AI與加速運算技術」的最新進展與突破。

外貿協會指出，這次主題演講將並同步進行線上直播，大家也可以至台北國際電腦展（COMPUTEX）的Keynote 網站上觀賞回放影片。事實上，輝達（NVIDIA）身為AI領導者，也持續在加速運算、實體AI、代理AI及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實。與會者將有機會深入了解NVIDIA如何以AI形塑未來，並與業界領袖交流，共同打造更美好的未來。

據悉，COMPUTEX長期以來展現台灣蓬勃發展的科技生態系，並已發展成為在全球擴展人工智慧所必需的尖端系統的關鍵平台。在本次展會上，眾多科技企業將展示採用NVIDIA技術的創新產品，攜手推動科技與AI生態系的快速成長。

主辦單位強調，COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題COMPUTEX主題演講（Keynote）將於4月開放報名，歡迎業者及有興趣人士踴躍參與。