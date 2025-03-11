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鴻海旗下鴻佰增資越南5.9億元 擴AI伺服器產能

中央社／ 台北11日電
鴻佰科技。鴻海／提供
鴻佰科技。鴻海／提供

鴻海積極在越南擴充產能，旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）10日公告增資越南子公司Fulian Precision TechnologyComponent約1796.1萬美元（約新台幣5.92億元）。市場解讀，此項投資主要擴充人工智慧（AI）伺服器產能。

鴻海先前指出，包括在台灣、美國、墨西哥、越南等地，集團視全球布局彈性調整高階人工智慧（AI）伺服器產線。

根據資料，鴻佰科技主攻雲端基礎設施，以超融合基礎設施（HCI）、CDI架構、高效能運算（HPC）、人工智慧/機器學習、先進冷卻技術，提供客製化解決方案。鴻佰是鴻海旗下工業富聯（FII）子公司。，鴻佰先前持續在美國加州、墨西哥等地擴大高階AI伺服器產線。

鴻海年報顯示，Fulian Precision TechnologyComponent設立於2023年1月，資本額2億美元，位於越南北江省（Bac Giang）光州（Quang Chau）工業區，主要製造電子零組件和主機板，製造電腦和周邊設備、伺服器和伺服器外殼，以及通訊設備、網路卡、網路交換器、數位電視接收器、顯示卡、記憶體、安全產品等。

根據公告，Fulian Precision Technology Component在2024年7月和2023年2月，陸續取得北江省光州工業區土地使用權資產，因應營運和擴充產能。

鴻海集團積極布局越南市場，旗下富智康（FIH）持續轉投資越南附屬企業Fushan Technology，業務涵蓋家用電器、功能手機及智慧型手機、汽車配件、資通訊ICT、電動車、平板電腦等。

富智康指出，今年會持續投資Fushan Technology，越南是富智康擴展重點市場，因為越南鄰近東南亞的主要全球製造中心，接近全球市場。

此外，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY，持續在越南北江省擴充產能，訊芯-KY先前表示，800G光收發模組產品最快今年起可貢獻營收，專注歐美市場，主要在越南廠製造。

產業人士分析，訊芯-KY越南廠也將量產AI伺服器用矽光子和共同封裝光學元件CPO（Co-PackagedOptics）產品。

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