AOI 廠牧德聯策布局半導體有成 股價再創波段新高

AOI廠牧德（3563）、聯策（6658）積極自PCB領域延伸布局半導體有成，二家公司股價同步再創波段新高，牧德11日盤中一度再攻上漲停價552元，穩居AOI股王，聯策則衝上78.8元。

牧德6日受邀召開法說會，由董事長汪光夏親自主持並說明營運展望。他提到，牧德已不再是單純PCB相關AOI龍頭廠商，預期半導體營收可望達到15-20%甚至更高，公司海外布局與台灣產能研發都已有對應規畫，對營運樂觀以待。牧德也已獲得封測龍頭廠日月光（3711）投控投資參與董事會。

牧德統計，PCB大客戶與封測客戶都和市場趨勢相當。汪光夏也說，公司不做me too毛利率低於60%的產品不投入，半導體領域預期更高，公司應對市場需求積極擴廠與投入研發，擴編組織。牧德已分割設立PCB事業群與半導體事業群。

汪光夏說，牧德跨入半導體今年數十款產品開發驗證中，半導體比重會拉升，PCB會下降，目前研發150人仍不夠並投資鏵友益強化研發和夥伴合作，目標年底研發人數超過200人積極招兵買馬中。

在產能擴充方面，牧德目前竹科廠房已不足，汪光夏說，在大陸昆山三年前設立廠房預計第一期2025年6月相關PCB量產設備到位，可增加30%產能，在台灣廠房可以專攻更多新領域生產，明年第二期廠房開出產能可再大一倍產能就近服務大陸當地PCB客戶，大陸製造成本低台灣15-20%，本身零關稅以外，並不擔心ECFA退場，而是主要作為後續應對客戶需求優化。

汪光夏說，2026年1月竹科二廠開出電測機產能，至於先進封裝相關設備都會在竹科ㄧ廠生產，另外晶圓等級廠房則由潔淨室廠房投資鏵友益廠區可投入即時解決產能問題，後續可應對量產需求生產。

泰國部分，汪光夏說，4月預計新廠就緒，不會馬上投產，而是因應地緣政治因素生產不會馬上投產，但該廠將是生產研發全方位服務。

聯策是印刷電路板與半導體相關AOI設備商，近年積極自PCB產業延伸至半導體廠應用，並獲大股東迅德與PCB龍頭臻鼎（4958）支持。聯策亦隨大股東布局泰國市場。