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台積電測年線買不買？陸行之給3種進場價格建議
台積電（2330）11日股價持續走低，早盤一度滑落至963元，回測年線支撐，創五個多月來新低，盤中市值跌破25兆元大關，降至24.97兆元。投資人好奇現在到底能不能趁跌進場買台積電？知名前外資分析師陸行之今早在臉書給了一段評論台積電止跌指標看「ADR續跌，但台股不跟跌」，同時也依投資心理詮釋「1,000元以下、900元以下、800元以下」三種不同價位進場的策略。
以下為陸行之在臉書全文：
之前說過，3月底前跌破1,000表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束，目前來看，1,000元保衛戰短期潰敗，比較奇怪的是之前喊買的，目標價1,400-1,800的一票外資分析師怎麼最近都突然噤聲了（還是有寫報告，但媒體懶得寫？)，至少也要根據擴投美國廠對營收獲利影響評估一下吧，目前只有一路放 HOLD 的TD Cowen 分析師 Krish Sankar 可能忙著跟客戶更新。一個觀察指標建議，ADR續跌/台股不跟跌。看未來10年，1,000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下..........。你們覺得今年底部在哪裡呢？
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