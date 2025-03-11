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佳能營收／去年3.5億元 轉投資禾蒼科技美國營運、規劃進入資本市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

佳能（2374）轉投資資四成的禾蒼科技，因AI商機爆發，2024營收3.5億元，EPS逾7元，計畫今年登錄興櫃，正式邁入資本市場。

佳能表示，禾蒼科技因應客戶需求進行影像相關之軟硬體整合，提供客戶監控解決方案。因應AI科技應用時代的來臨，智慧監控之應用範圍大幅提升，可帶給各產業更多提高效率及降低成本的更多選擇機會，並進而打造智慧安全的城市生活。

禾蒼科技成立之初即深耕於安全監控解決方案，主要產品為AI影像NVR系統及其相關軟體運用，超過六成營收來自美國市場客戶，近年也切入到美國校車、警用等AI影像系統產品。

佳能表示，過去傳統的NVR系統主要依賴錄影等搭配人力投入，以滿足基本監控需求，但隨著監控環境的複雜化和大數據之興起，龐大的影像數據已無法單純依靠傳統方式進行分析。適逢AI技術興起，為NVR系統帶來全新的解決方案，過去電影中科幻場景變成現實生活。

AI可以透過自動化和智慧化的方式，對影片數據自動進行深度分析，立即識別出潛在的安全威脅和異常行為，並發出即時通知，減少人為判斷之誤差，同時過濾無效資訊，以降低人力負擔，大幅提升監控效率。禾蒼科技透過自行開發的Surveillance軟體，結合新世代之AI運算，提供客戶完整之一站式解決方案，贏得美國客戶信任。除美國外，目前也在與歐洲客戶進行洽談，後續也將與佳能攜手規劃進入日本市場。

AI 佳能 美國

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