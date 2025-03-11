整理包／電子代工2月營收揭曉！AI佈局奏效 表現一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI題材的多方拉抬之下，持續朝正向發展，而台鏈指標大廠包括鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）在各項AI佈局陸續奏效的同時，也持續加大投入的力道，擴大自身產能及技術水平，成功搶佔日漸擴大的龐大市場商機，並攜手繳出「淡季不淡」、「歷史最強2月」等佳績，也讓全球市況逐漸明朗。而隨著各大廠2月營收全數揭曉，《經濟日報》也特地為讀者們依序列出，快來看看吧！

1.鴻海（2317）

代工龍頭鴻海（2317）近日公布2月營收為5,514億元，歷年同期新高，月增2.36%，年增56.43%。今年累計前2月營收為 1.09兆元，年增24.63%，為歷年同期新高。展望第1季，鴻海團隊表示，目前2025年第1季能見度大約與市場預期相當。預期第1季季節性表現將優於過去五年的平均水準，若相較於去年同期，則將強勁成長。

事實上，鴻海傳握有輝達（NVIDIA）Blackwell架構伺服器GB200最多的供應份額，而集團為因應持續增加的GB200市場需求，也持續在墨西哥興建全球最大的GB200伺服器生產基地。而鴻海合併前2個月營收則達1.09兆元，年增24.63%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」為強勁成長，「消費智能產品類別」則為顯著成長。

2. 廣達（2382）

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，2月營收達1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%，淡季不淡，且創下單月歷史同期新高，合併前2個月營收2930.71億元，年增86.4%、續繳亮麗表現。團隊近日也宣布，為因應快速成長的業務需求、持續拓展研發能量，正式發出「高薪英雄帖」大舉徵才，預計在2025年號召逾千名AI生力軍加入，共同放大台灣的科技實力，逐鹿AI世紀。

據悉，廣達旗下AI 伺服器動能在這兩年來持續升溫，而隨著全球AI資料中心商機的持續增強，外界也看好，團隊今年AI伺服器出貨量有望維持三位數成長，且佔整體伺服器營收比重將進一步提升至 70%。事實上，廣達旗下2025年第一季新架構 AI 伺服器將於下旬開始出貨，整體動能將優於去年第四季，顯示客戶需求持續強勁，持續擴大AI基礎建設投資。

3. 英業達（2356）

代工大廠英業達（2356）日前公告2月合併營收516.71億元，較上月成長12.7%，年增41%，合併前2月營收達975.12億元、年增20.7%，雖然第1季是電子業的淡季，不過受惠在AI人工智慧領域的佈局，成功讓淡季不淡、同時繳出「歷年來2月的新高」紀錄。英業達董事長葉力誠日前也在旺年會上期許，2025年集團營收將再向上，2026年、2027年也要持續突破，團隊在AI方面的布局，也絕不落人後，包括AI和機器人都已準備就位。

英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而1月筆電出貨量150萬台，與上月表現持平，而汽車電子方面，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而針對海外佈局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

4. 緯創（3231）

代工大廠緯創（3231）日前已公布，2025年2月營收達1027.14億元、月增13.1%、年增26.7%，AI伺服器動能續強「淡季不淡」，合併前2個月營收達1935億元、年增30.4%，續創歷年同期新高的佳績。事實上、緯創自從去年擺脫缺料及疫情等陰霾後，業績表現就持續升溫，而內部也持續看好今年的成長主力「AI 伺服器」，有機會達到三位數的成長。

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，電子五哥的表現相當精彩。而緯創更已成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材，而緯創近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，也獲得市場法人的頻頻按讚。

5. 仁寶（2324）

仁寶（2324）也已公布 2025年2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228.71億元、年增1.1%，大幅增加，重回成長態勢，談到各事業單位的最新展望，仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）透露，今年個人電腦（PC）第1季受淡季影響，出貨恐將季減高個位數；不過全年整體PC市場受到來自商用換機潮挹注，有望繳出年成長中至高個位數的成績單，後市可期。

面對外界關心旗下各產品線的發展，伯納多羅表示，伺服器產品將會是仁寶今(2025)年衝刺的一個重點領域，而隨著AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍。雖然市場仍受地緣政治局勢、關稅以及諸如此類的事情衝擊，但仁寶也會持續提升自身的韌性，以及對突發事件的承受及因應能力。

6. 和碩（4938）

代工大廠和碩（4938）公布今年2月營收為824.78億元，月減21.69%、年增24.41%，單月營收跌破千億大關；累計前兩個營收達1,878億元、年增6.92%。和碩今年2月NB出貨55-60萬台，低於上個月水準。和碩指出，首季為傳統淡季，而集團旗下三大產品線，相對元月的出貨量皆有所減少，因此導致和碩單月營收表現呈現月減21.69%。

和碩坦言，今年旗下資訊產品及通訊產品的出貨跟去年同期相比，皆有所成長，並且蘋果iPhone 16e也已於2月底正式發售，不過今年該機的主要訂單是交由鴻海 （2317） 集團來操刀，因此對和碩2月業績貢獻不大。同時適逢「傳統淡季」的影響，才導致2月營收衰退。展望後市，法人預估，在淡季效應的持續衝擊下，和碩今年首季營收相較上季將雙位數下滑，但有機會比去年同期增長。

7.緯穎（6669）

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）日前公布2月單月合併營收465.17億元、月增24%、年增91.2%，創下歷史同期新高紀錄，合併前2個月營收達840.23億元、年增94.9%，受惠主客戶需求強勁，淡季不淡、達市場水準之上。緯穎秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而團隊也持續看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。