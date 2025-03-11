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數位憑證皮夾 拚年底試營運

聯合報／ 記者林海／台北報導

數位發展部昨展示「數位憑證皮夾」雛形，將於三月底開放試驗沙盒，並逐步釋出原始碼，力拚今年十二月選定應用場域開始試營運。

數發部指出，數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，例如自然人憑證、健保卡、駕照等，未來民眾只需要攜帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。

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