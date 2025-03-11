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百度李彥宏：今年是AI爆發元年

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

百度董事長李彥宏近日發文指出，今年將成為「ＡＩ智慧體」（AI Agent，或稱ＡＩ代理）大規模落地元年，也可能成為ＡＩ爆發元年。他認為要堅決投入大模型和生成式人工智慧的技術研發，發展新質生產力；扎實推進「人工智慧+」行動，讓「智慧經濟」跑出加速度。

針對激烈的全球人工智慧競爭，李彥宏說，必須在ＡＩ晶片、數據中心、雲端基礎設施上更大膽投入，打造更好、更智慧的下一代模型；而隨著大模型技術的迭代和成本直線下降，將迎來ＡＩ應用大爆發。他表示將通過技術創新，不斷降低大模型和人工智慧的成本，並大力推動人工智慧的規模化應用。他認為重大技術突破，顛覆式的創新往往是規模化應用的結果；沒有大量的ＡＩ原生應用的推動，大陸人工智慧晶片就不可能真正成熟。

針對人工智慧的前景，李彥宏指出，隨著大模型和生成式ＡＩ的爆發，人工智慧正加速賦能工業、製造、能源、交通等行業，成為發展大陸新質生產力的重要引擎。大模型ＡＰＩ調用，是當前落實「人工智慧+」行動最重要的切入點。當前大模型ＡＰＩ調用量以一年數十倍的速度迅速增長，表明人工智慧正在走向千行百業，推動產業智慧化。

在ＡＩ大模型的算力基礎上，李彥宏提及，今年初，百度成功點亮大陸國內首個自研的P800萬卡集群（一萬張及以上加速卡組成的高性能運算系統），未來還將進一步點亮三萬卡集群，為產業提供強大的算力支持，同時降低大模型訓練成本。

萬聯證券發布報告指出，大陸ＡＩ創業公司Monica推出全球首款通用AI Agent產品Manus，具備自主執行能力、持續學習和記憶等五大優勢。此外，DeepSeek R1、V3等開源模型能力的升級，讓各行業的垂類ＡＩ模型和以AI Agent為代表的ＡＩ應用產品有望加速落地。

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