輝達助攻 鴻海推繁中AI大語言模型

鴻海昨天宣布推出首款繁體中文ＡＩ大型語言模型（ＬＬＭ），此模型是由輝達助攻，並以優異的運算成本，於四周內完成訓練。同時，該模型展現強大的理解與推理能力，還能針對台灣使用者的語言風格進行優化，並在數學與邏輯推理測試中表現出色，優於Meta目前已經推出的同等級模型。

鴻海表示，首款ＡＩ大語言模型，內部開發代碼為FoxBrain，該模型原是為了內部應用而設計，涵蓋數據分析、決策輔助、文書協作、數學、推理解題與代碼生成等功能。未來鴻海將與技術夥伴合作，對外開源分享，讓所有人都能使用這些技術，擴大FoxBrain模型運用範圍，共同推動ＡＩ在製造業、供應鏈管理與智慧決策領域的應用。

鴻海研究院人工智慧研究所在FoxBrain訓練過程中，使用一二○張輝達H100 GPU，僅花約四星期的時間完成，相較於近期其他公司所推出的推理模型，以更高效率、更低成本的模型訓練方式，為台灣ＡＩ技術發展樹立新里程碑。

鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽表示，「近幾個月，推理能力的深化以及ＧＰＵ的高效運用，逐漸成為ＡＩ領域發展主流。FoxBrain模型採用高效訓練策略，專注於訓練過程優化而非盲目堆砌算力。通過精心設計的訓練方法和資源優化，我們成功打造出具備強大推理能力的本土ＡＩ模型」。

鴻海研究院指出，FoxBrain在數學領域較基礎模型Meta Llama 3.1全面提升，相較於目前最好的繁體中文大模型Taiwan Llama，在數學測試中取得顯著進步，並在數學推理能力上超越Meta目前已推出的同等級模型，與DeepSeek蒸餾模型仍有些微差距，但表現已經相當接近世界領先水準。

在模型訓練過程中，輝達提供Taipei-1超級電腦的支持，以及技術諮詢，使鴻海研究院透過使用NeMo ＡＩ模型服務。鴻海表示，未來將透過導入ＡＩ大型語言模型，優化智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台的數據分析效率，讓FoxBrain成為驅動智慧應用升級的重要引擎，進一步提升公司營運效益。