鴻海軟硬兼施 扭轉形象
鴻海（2317）宣布推出首款繁體中文AI大型語言模型（LLM），一改鴻海過去硬體代工龍頭的硬漢形象，展現鴻海以硬帶軟、軟硬兼施的新商業模式，與鴻海董事長劉揚偉近年積極呼籲重視軟體產業的策略不謀而合。
尤其劉揚偉上任之後創辦鴻海研究院，並設立鴻海研究院人工智慧研究所，進行AI方面的深入研究，為目前的鴻海繁體中文LLM，奠定日後發展的堅實基礎。
鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽透露，2024年底，OpenAI開始轉向推理型LLM的研發，促使鴻海差不多在同一時間開始做繁體中文的推理模型研發。
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