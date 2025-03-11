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鴻海推繁體中文AI大模型 兼具優異的運算成本

經濟日報／ 記者林薏茹蕭君暉／台北報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

鴻海集團攻AI大突破，昨（10）日宣布旗下鴻海研究院推出首款繁體中文AI大型語言模型（LLM），以輝達AI晶片打造，在短短四周完成訓練，在數學與邏輯推理測試表現優於AI巨頭Meta目前已經推出的同等級模型，並兼具優異的運算成本。

鴻海表示，這款AI大語言模型內部開發代碼為「FoxBrain」。FoxBrain透過自主技術，建立24類主題的資料增強方式與品質評估方法，生成98B詞元（tokens）高品質中文預訓練資料，上下文處理長度128K token，意味著能在單次處理過程中，處理多達12.8萬個tokens的輸入，這與GPT-4.5處理資料的能力相當。

鴻海透露，FoxBrain原是為了內部應用而設計，涵蓋數據分析、決策輔助、文書協作、數學、推理解題與代碼生成等功能，未來鴻海將與技術夥伴合作，對外開源分享，讓所有人都能使用這些技術，擴大FoxBrain模型運用範圍，共同推動AI在製造業、供應鏈管理與智慧決策領域的應用。

鴻海研究院人工智慧研究所在FoxBrain訓練過程中，使用120張輝達H100 GPU，僅花約四周的時間完成，相較於近期其他公司所推出的推理模型，以更高效率，更低成本的模型訓練方式，為台灣AI技術發展樹立新里程碑。

同時，該模型展現了強大的理解與推理能力，還能針對台灣使用者的語言風格進行優化，並在數學與邏輯推理測試中表現出色。

在模型訓練過程中，輝達提供Taipei-1超級電腦的支持，以及技術諮詢，使鴻海研究院透過使用NeMo AI模型服務。FoxBrain不僅是鴻海AI研發的重大突破，也為台灣AI產業發展樹立了新的標竿。將在更多場景中發揮影響力，推動企業數智化轉型與全球產業升級。

鴻海未來將透過導入AI大型語言模型，優化智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台的數據分析效率，讓FoxBrain成為驅動智慧應用升級的重要引擎，進一步提升公司營運效益。

AI 輝達 鴻海

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