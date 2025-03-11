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華碩、宏碁2月績優 市況不看淡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

「品牌雙A」華碩（2357）、宏碁（2353）昨（10）日公布2月業績表現出色，華碩單月集團合併營收456.31億元，為同期次高，月增20.9%；宏碁單月合併營收170.73億元，為疫後最旺的2月，月增13.27%。

華碩2月集團合併營收年增29.27%；前二月集團合併營收833.79億元，年增15.86%。華碩將於今日舉行法說會，公布去年全年財報，並釋出營運展望。

法人指出，上半年為PC品牌廠傳統淡季，不過，華碩受益於輝達新世代RTX 50系列顯卡上市，加上AI伺服器持續出貨，今年首季營運有望淡季不淡。

華碩昨天股價跌5元、收654元。

華碩衝刺AI伺服器業務，入列輝達將於下周舉辦的年度GTC大會「鑽石級」贊助商。

華碩董事長施崇棠將率隊赴美參加GTC大會，秀出集團旗下各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等產品。

華碩強調，持續深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」發展策略，並啟動前哨戰，旗下ASUS AI POD 3月起量產出貨。

宏碁2月合併營收年增5.94%；前二月合併營收321.46億元，年增2.56%，其中Chromebook營收年成長11.9%，為最大亮點。

宏碁強調，集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占2月營收比重為32.3%，前二月營收占比達36.1%。宏碁昨天股價跌0.5元、收37.7元。

宏碁 營收 華碩

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