聯發科2月營收下滑9% 淡季有信心…本季財測可望達標
聯發科（2454）昨（10）日公布2月合併營收461.72億元，雖然月減9.7％，仍是同期新高，年增19.9％；前二月合併營收973.16億元，年增17.2％。法人預期，聯發科本季應可順利達成財測。
聯發科先前預估，以美元兌新台幣匯率1：32.5為計算基礎，本季合併營收將介於1,408億元至1,518億元，季增2％至10％，毛利率預估為47％加減1.5個百分點。聯發科昨天股價跌70元、收1,395元。
法人以聯發科前二月實績推算，3月合併營收只要超越434.84億元，就可達成財測低標，若達544.84億元以上，則將繳出超越高標的成績，整體來看，聯發科應可順利達成本季營收財測。
聯發科對本季傳統淡季營運仍相當有信心，執行長蔡力行日前在法說會中表示，基於看到智慧手機受惠大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板、Chromebook的部分拉貨需求，預期本季營收將有優於季節性的成長。
手機業務方面，聯發科預期，今年將有更多採用旗下天璣9400／9300系列產品的手機。聯發科總經理陳冠州預告，今年將推出的天璣9500晶片，目前在客戶端導入的情形比天璣9400好，聯發科在大陸旗艦手機晶片市場占有率逐步提升，2023年約有三成多，去年已達四成左右，預估今年還會持續增加。
聯發科強調，本季受惠於大陸智慧型手機補貼方案，看見優於季節性的需求，預期手機相關營收將微幅成長。
至於智慧裝置平台業務，聯發科認為，WiFi 7將加速導入至客戶的寬頻、筆電與路由器等產品中，今年WiFi 7營收可望成長超過一倍；同時，該公司也看到平板市場的強勁成長動能，幾乎所有非蘋平板品牌所推出的高階AI平板皆搭載其晶片。
車用領域方面，聯發科持續拓展市場，基於進行中的智慧座艙與車載資通訊系統專案，預期今年的車用營收將逐季成長。
整體來說，該公司估計智慧裝置平台營收在第1季將穩健成長，主要來自無線及有線連結產品、運算裝置的健康需求和產品組合優化的動能。
在電源管理IC業務方面，聯發科雖然預估本季相關營收將呈現季節性衰退，但規畫今年將持續拓展電源管理IC的新應用領域如車用、資料中心等。
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