台積電2月營收月減11% 探五個月低點…仍為同期最佳

台積電（2330）昨（10）日公布2月合併營收2,600.09億元，下探近五個月低點，並較元月下滑11.3%，仍為同期最佳，年增43.1%；前二月合併營收5,532.97億元，較去年同期增加39.2%。法人以台積電先前釋出的財測推估，3月業績恐與2月相當。

2月工作天數雖僅28天，但因今年農曆年假期落在元月，國內仍有不少科技大廠2月營收繳出優於元月的成績單，或僅較元月衰退個位數百分比，台積電2月合併營收月減逾一成，月減幅度相對大，引發關注。

台積電昨天收盤價失守千元大關，以998元、下跌7元收市，是去年11月以來，收盤價首度低於千元，外資擴大賣超1.29萬餘張，連十賣。昨天個股期夜盤持續開低，早盤一度下探983元；周一ADR早盤跌逾4%。

法人研判，台積電2月合併營收月減11.3%，應與元月基期較高，以及121地震與之後多次餘震，使得一定數量的生產中晶圓受影響有關，預期3奈米與5奈米等先進製程仍供不應求，大幅彌補外界擔憂美國對大陸半導體製程出口管制擴大至16／12奈米成熟製程與封測廠白名單影響；至於2月合併營收較去年同期勁揚43.1%，反映今年以來AI相關需求強勁。

台積電先前指出，受121地震影響，本季合併營收以平均匯率為1美元兌新台幣32.8元估算，將較趨近先前釋出250億美元至258億美元展望的低標。

法人以前二月實績換算美元後推算，財測達成率約67%，符合預期，扣除前二月表現後，3月合併營收約為2,667億元，與2月幾乎相當。

台積電先前提到，本季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營益率仍預計介於46.5%到48.5%之間，該公司正傾力補足生產損失，全年財務展望維持不變。

另外，研究機構集邦科技（TrendForce）昨天最新報告指出，台積電2024年第4季全球晶圓代工市占率持續攀升、達67%，創新高，持續穩居業界龍頭。

集邦分析，隨著美國川普新政府上任，新關稅政策對晶圓代工產業的影響開始發酵。因應電視、PC／NB提前出貨至美國的需求，產業追加急單投片的情況延續至2025年第1季。同時，大陸官方舊換新補貼政策，帶動上游客戶提前拉貨與庫存回補動能，加上市場對台積電AI相關晶片、先進封裝需求續強，即便本季是傳統淡季，但晶圓代工營收僅會小幅下滑。