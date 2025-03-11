馬斯克AI大建設擴建超級電腦 緯創、鴻海喜迎商機
特斯拉執行長馬斯克AI大建設動起來，旗下AI新創xAI宣布，已買下美國田納西州曼菲斯西南部100萬平方英尺（約9.3萬平方公尺）土地，預計年底前要購入上百萬顆輝達AI晶片，大幅布建旗下超級電腦Colossus，衝刺AI運算量能，法人看好，將帶旺緯創、鴻海等相關協力廠。
xAI規劃這次投資案擬投入數百億美元，將旗下超級電腦規模擴大至目前的五倍。業界推估，相關投資換算新台幣可望逾1兆元，供應鏈將同步迎來大商機。
xAI伺服器主力供應商為戴爾及美超微，隨著xAI AI大建設如火如荼推進，要建造「AI軍火庫」，兩大品牌廠將坐享商機。台廠當中，緯創（3231）獨家供應戴爾伺服器主機板，同時也協助進行系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，將成最大受惠者；鴻海（2317）、英業達（2356）及神達（3706）也將雨露均霑。
其中，緯創因應客戶強勁需求，今年也啟動AI大投資，董事長林憲銘日前於法說會宣布，今年資本支出預估達355億元，為歷來最大手筆，較去年大增83%，其中超過三分之一用於AI相關、金額逾百億元，並在台灣、墨西哥、越南、印度、美國等地擴大布局。
緯創去年底已出貨GB200產品給主要客戶，第1季出貨動能強勁，也看到客戶持續追單，對GB200需求展望樂觀。緯創看好，今年第1季、第2季AI伺服器出貨量將逐季成長三位數百分比。
路透社報導，美國田納西州大曼菲斯商會（Greater Memphis Chamber）透露，xAI已在田納西州曼菲斯西南部購入土地。這是xAI去年底宣布籌得60億美元資金，要用於擴建超級電腦Colossus之後，再推進AI基礎建設的一大步。
xAI上（2）月發表的升級版Grok 3大模型，就是以Colossus訓練而成，訓練時間約2億個GPU小時，是訓練Grok 2時間的十倍之多，xAI還調整訓練方法，優化AI學習機制，使其更精準與智慧。
目前Colossus配備約20萬顆輝達H100 GPU，xAI目標今年底前部署100萬顆輝達GPU，規模相當於其現有GPU的五倍，力圖超越Google、OpenAI和Anthropic等競爭對手。
為此，xAI還與輝達、戴爾及美超微攜手合作，在曼菲斯設立Colossus專屬團隊推進擴建工程，隨著新購入的土地加入行列，xAI勢必將積極衝刺，以達到年底前的「AI大建設」目標。
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