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馬斯克AI大建設 廣達、緯穎、英業達也有利多

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

馬斯克不僅在xAI上大力投資AI運算，也在其執掌的美國政府效率部（DOGE）打造客製化AI聊天機器人GSAi，隨著美國政府積極導入AI能量，衝刺內部效率，法人看好，伺服器代工供應鏈廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）等有望分杯羹。

DOGE力圖大幅縮減聯邦政府規模，已開始將大量政府資料輸入AI工具，藉此判別可由AI和機器學習工具代勞的工作，馬斯克最終要「以機器取代政府人力」的目標愈來愈明顯。馬斯克認為政府應減少官僚機構，推動科技升級。

外媒報導，GSAi已開始在美國聯邦總務署（GSA）內部導入，用於自動化一般的政府任務，類似ChatGPT等AI聊天機器人，該AI工具可協助員工草擬郵件、撰寫談話要點、總結文本和寫程式，並可用於分析合約和採購數據。GSAi提供三種開源AI模型選擇，包括Anthropic的Claude Haiku 3.5、Claude Sonnet 3.5 v2和Meta的Llama 3.2，該工具已向約1,500名員工開放，未來計劃進一步推廣。官方要求用戶不得輸入聯邦非公開、個人身份或受內部控管的訊息。

法人看好，由於Anthropic使用亞馬遜雲端服務（AWS）來訓練其AI模型，隨著美國政府擴大導入AI，將帶旺AWS伺服器代工廠廣達、緯穎、英業達出貨動能，而廣達及緯穎同時也是Meta AI伺服器主力代工廠，營運兩頭沾光。

AI 美國 聊天機器人

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