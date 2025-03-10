台灣引興草屯廠啟用 實現同步交貨與智慧製造核心戰略

全球伸縮護罩、盔甲護罩、排屑機及精密鈑金領導品牌-台灣引興，10日舉行草屯新廠啟用典禮，董事長王慶華強調，草屯廠的啟用，不僅是應對市場需求的關鍵佈局，更是台灣引興未來同步交貨與智慧製造的核心戰略之一。

王慶華指出，草屯廠的生產流程效率極高，實現了L/T最短的目標-從投料到出貨只需一天，大幅縮短交貨時間，同時提升產品的精度與品質，可以滿足客戶的緊急需求。

台灣引興成立於1983年，專注於伸縮護罩、盔甲護罩、排屑機及精密鈑金等產品的研發與製造，並致力推動智能化製造與環保節能技術。憑藉強大的創新能力與全球化市場佈局，已成為全球數一數二的專業製造商。

今天的啟用典禮，由王慶華與南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、立委馬文君、游顥、縣議員唐曉棻、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲、草屯鎮民代表會主席陳文忠等人主持剪綵，政商雲集，場面盛大熱鬧。

許淑華致詞時表示，台灣引興在全球精密工具機產業居領導品牌地位，在台灣除台中總部、草屯新廠，日本、越南、印度、大陸等地都有設廠，目前也積極籌設馬來西亞廠，事業版圖遍及全世界，國際化佈局，堪稱台灣之光。

許淑華指出，為滿足更多企業到南投投資設廠需求，縣府正積極規劃竹山南雲產業園區，還有南崗工業區通盤檢討，希望都能快速通過，讓更多中部企業界能夠將南投作為投資基地，擴大經濟效能。

台灣引興草屯廠是2022年10月完成基地簽約，隔年10月動土建廠，歷經15個月完成第一期工程，今日啟用並開工生產。

草屯廠亮點包括：精密鈑金工藝、智能化生產與節能技術並行，草屯廠未來總建設面積達1萬餘坪，並計畫每月達到1,000台份鈑金的最大產量，為客戶提供更強大的生產量能。

王慶華表示，台灣引興精密鈑金的生產技術，從金屬鈑材進料開始，經過產品設計、雷射切割、折彎成型、焊接鉚合、粉體塗裝等一條龍的生產線，確保每一個細節都達到業界最高標準。

而台灣引興的精密鈑金技術，廣泛應用於網通伺服器機櫃、電子設備外殼與結構，確保電子產品在高要求環境中的穩定運行。在建築產業領域，提供金屬帷幕外牆與室內裝飾金屬建築材料，幫助現代建築設計實現美學與實用性兼具。

其他應用領域還包括電控箱、工業用防水箱及消防專用箱體等，滿足不同產業對安全性與耐用性的高要求。

王慶華表示，台灣引興也持續加強國際化佈局，今年成立印度子公司KEYARROW INDIA PRIVATE LIMITED，進一步開拓印度市場，提

供更快速、高效的產品與服務，滿足全球客戶需求。

台灣引興另一項明星產品-排屑機，多年來持續不斷創新研發，其中折疊式鏈鈑排屑機，榮獲工具機發展基金會「創新產品研發競賽」優等獎，訴求體積減少三分之二，運輸成本節省67%，成功開啟外銷市場。

智慧節能精密鏈濾排屑機也榮獲「工具機產業節能標章」金色標章，成為智慧製造和綠色環保技術的重要代表。