擷發科前進德國Embedded World 2025展

專注「ASIC設計服務」與「AI軟體設計平台」服務的擷發科技(MICROIP) (7796) 公告2月營收1360萬元，較2024年2月的440萬元成長209％；累計2025年1至2月營收達2,811萬元，較去年同期881萬元成長219％。

擷發科將於3月11日至13日前往德國紐倫堡參加Embedded World 2025展覽，展示其領先的AIoT創新解決方案，此次參展不僅是公司持續迎向國際舞台的重要一步，更彰顯出擷發科在台灣科技產業在全球市場中的競爭力與影響力，為其未來營運成長注入強勁動力。

擷發科表示，受惠於AI軟體設計平台技術帶來的龐大市場商機，創造公司身為AIoT創新解決方案幕後智囊團與ASIC設計服務商的擷發科擁有良好的業務接單環境，旗下「ASIC設計服務」與「AI軟體設計平台」兩大業務規模持續擴大，加上設計專案進度推進，使NRE收入陸續認列，雙雙挹注營運表現，是擷發2月營收成長的核心動能。

根據集邦科技最新研究，DeepSeek近期連續發表DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型，將促使終端業者未來更審慎評估投入AI基礎設施的合理性，採用更具效率的軟體運算模型，以降低對GPU等硬體的依賴，雲端服務供應商(CSP)則可能擴大採用自家ASIC基礎設施，以降低建置成本，隨著更多業者朝AI多模態模型發展，力求在更低的訓練成本下，於特定應用領域達到類似效能，以加速實現AI商用化，將創造ASIC設計等相關產業更多市場發展成長前景。

展望2025年，擷發科維持審慎樂觀態度。目前擷發科已與多家國際品牌建立長期夥伴關係，旗下「ASIC設計服務」以及「AI軟體設計平台」在AI運算領域的市場滲透率穩步提升，現有客戶專案若一切進度如預期，可持續穩定貢獻公司之營運動能，加上近期因美國晶片禁令、DeepSeek效應影響，使得終端消費性電子品牌廠商降低對高階AI方案的依賴，也為擷發科帶來良好業務拓展空間，公司將加大投入研發資源，並透過旗下兩大業務「ASIC設計服務」與「AI軟體設計平台」，發展更高效能、低功耗的晶片設計解決方案，公司預期未來將憑藉技術優勢與靈活的業務模式，持續擴大市佔率，為營運成長帶來強勁動能。