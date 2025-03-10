主要水庫蓄水率5~9成 水利署：半導體產業可安心生產

為穩定產業用水並促進半導體產業發展，水利署10日與台灣半導體產業協會召開「水資源多元化管理合作平台」會議，水利署於會議中說明，受惠去年及近期降雨挹注及精緻水資調度管理，目前全台水情正常，主要水庫蓄水率五~九成以上，民生、產業及農業均可穩定供水，產業可安心生產。

水利署表示，今日與會的政府單位包括：國科會、三大科學園區管理局、台灣自來水公司及水利署所屬水資源分署，參與產業人員包括台積電（2330）、美光、聯電、力積電及矽品等高科技公司代表。

水利署向產業說明現況水情、三大科學園區及六大發展區重大水資源建設進展、中長期穩定供水方案規劃，並盤點後續產業發展用水需求，全力確保台灣半導體及AI等重要產業發展用水。

水利署指出，為協助台灣重要經濟命脈半導體及高科技產業發展，水利署自2015年即已與國內半導體企業及科學園區管理局等單位成立合作平台，定期召開會議讓產業充分了解全台水情狀況及政府各項水資源建設進展，同時也透過平台由政府部分主動協助產業所提供水問題進行協助，讓產業安心投資台灣，促進經濟發展。

水利署於平台會議中說明，目前全台三大科學園區已核定用水量為每天131萬噸，實際用水量每日63萬噸，尚有餘裕水量每日69萬噸可提供產業投資發展，加上水利署持續推動三大科學園區及六大發展區域水資源建設，如三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及台南海淡廠等工作，可建構重要產業區都有多股水源及多條管線，確保生產用水安全。

此外，今日代表台灣半導體產業協會出席的環保安全衛生委員會主委房漢文表示，肯定政府在水資源建設與管理上持續努力，包括珍珠串計畫、多元水源建設及科技造水等，近年產業對穩定供水相當有感，也感謝政府持續改善投資台灣環境，確保供水安全，讓水資源成為產業發展堅實後盾，提高台灣產業競爭力。