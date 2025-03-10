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聯發科2月營收月減近一成 但為同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科參展MWC 2025，天璣系列火力全開。圖／聯合報系資料照片
聯發科參展MWC 2025，天璣系列火力全開。圖／聯合報系資料照片

IC設計大廠聯發科 (2454）今 (10) 日公布2月營收 461.72 億元，月減 9.73%，但為歷年同期新高，年增19.98%，主因受惠客戶持續回補手機晶片庫存；累計前二月營收 973.16 億元，年增 17.28%。

聯發科稍早法說會釋出本季受惠中國補貼政策帶動智慧型手機需求成長，以及因應全球關稅不確定性，客戶提前拉貨，首季營收優於過往季節性表現，估計單季合併營收季增 2%到10%，以高標1518億元推算，將挑戰歷史次高、同期新高。

聯發科表示，天璣9400 旗艦晶片獲眾多中系客戶採用，並導入眾多機種，今年將會有更多採用天璣 9400 和 9300 系列產品的手機。

聯發科日前也推出最新中階晶片組天璣7400、天璣7400X 系列，兩款皆採用台積電4奈米製程，搭載兩款晶片的手機預計將在本季上市，將為其增添營運動能。

聯發科也計畫下月中發表天璣 9400+，屆時搭載的首款機種將會是 OPPO Neo11 Pro，進一步搶占高階市場的市占率。

智慧型手機 聯發科

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