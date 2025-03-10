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電信業首家！中華電行動、固網等四大服務獲碳足跡認證

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信行動、固網、市話、門市四大服務獲碳足跡認證。中華電信／提供
中華電信行動、固網、市話、門市四大服務獲碳足跡認證。中華電信／提供

中華電（2412）宣布，「5G行動上網」、「HiNet上網(含光世代電路)」、「市話」及「直營門市臨櫃」等四大服務，繼去年取得國際標準ISO-14067產品碳足跡認證查證聲明書，今年2月起更陸續獲環境部核發碳足跡標籤證書，為國內首家取得四項碳足跡認證及標籤服務之電信業者，獲國際認證及官方肯定，展現中華電信致力達成各項服務節能減碳的成效，將持續實踐ESG企業願景，為永續環境貢獻己力。

中華電信表示，自2024年起針對上述四大服務，統計客戶申辦服務的生命週期所產生之碳排放量，包括用電、冷媒、廣宣及文具等，以及設備安裝和維運之完整服務歷程。碳足跡盤查項目包括機房設備用電、冷媒及公務車用油等碳排放源，並通過第三方查證稽核以確保數據完整性及透明度，透過揭露產品碳足跡盤查資訊，客戶能清楚瞭解通訊服務的溫室氣體排放情形，進而讓客戶自主選擇更環保的通訊服務。

中華電信強調，致力提供客戶行動、固網寬頻高品質且穩定的網路體驗與生活便利性，亦將持續落實環保的數位生態系統，期引領國內電信服務業，開創科技減碳永續發展新局。中華電信廣結盟攜手關鍵供應商夥伴提出「永續淨零，攜手同行」淨零倡議、建立綠色供應鏈聯盟，共同承諾具體目標和行動，齊心為環境永續做出貢獻。

中華電信 環保

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