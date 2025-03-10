譜鉅「全系列 NIR 光譜儀」將於2025慕尼黑上海光博會聯名展出

中光電（5371）子公司—譜鉅科技偕同中國合作代理商深圳譜研互聯科技，將在2025年3月於慕尼黑上海光博會（LASER World of PHOTONICS CHINA 2025）展出全系列NIR光譜儀產品，包含標準波長（900-1700nm）、延伸波長（1350-2150nm）、延伸波長Plus（1600-2400nm）以及全波段光譜儀（900-2400nm），可依照需求靈活調整測量範圍與參數，全面體現樣品的主要NIR吸收特徵峰。這一系列NIR產品，旨在提升模型評估及預測準確性，進而推動智慧農業、智慧醫療、智慧工業與智慧生活等領域的快篩檢測技術及發展。

譜鉅科技表示，該公司全系列NIR光譜產品可因應各行各業需求，輕鬆整合於智慧檢測系統，並提供快速與精確的樣本掃描光譜。無論是紡織、塑料、醫療，亦或是工業與農業領域，均能提升產品辨識與品質監控之效率，從而助力客戶在質量監控、產品分析等方面獲得更具競爭力的解決方案。譜鉅科技專注於光譜分析技術的開發與製造，並與深圳譜研互聯科技攜手，結合終端產品設計與技術服務，為全球客戶提供從產學機構到終端市場的全方位智能化的工具與卓越服務品質，共同推動各行業數位化轉型與智慧化升級。

適逢慕尼黑上海光博會迎來20周年，這次展會將於2025年3月11日至3月13日在上海新國際博覽中心舉行。歡迎前往譜研互聯科技有限公司展位（E7館，攤位編號7143），體驗快速掃描、輕巧便攜、高性價比和應用廣泛的近紅外快篩檢測產品。