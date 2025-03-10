世芯營收／2月36.06億元 月增約一成

IC設計服務廠世芯-KY（3661）於10日公布2月業績，月增約一成。該公司預期，本季營運表現將呈現季節性下滑。

世芯去年合併營收達519.76億元，不但年增約七成，創歷史新高，也是首度年營收超過500億元大關。今年2月合併營收為36.06億元，月增10.6％，年增11.2％，累計前兩月合併營收為68.67億元，年增3.7％。

有別於世芯去年有美系雲端服務供應商（CSP）的7奈米晶片大單挹注，今年相關產品已進入生命周期尾聲，新一代產品又要等明年才會放量，正處於大客戶產品轉換過渡期。另外，世芯對IDM客戶與ADAS相關訂單有期待，只是前者進度仍待客戶推進，後者則有延遲2至3個月的情形。

法人指出，世芯今年營收展望預計營收將下滑10％至20％，不過毛利率可望改善，獲利表現仍有機會與去年持平。