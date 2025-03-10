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台表科財報／去年每股稅後純益9.94元 營運回升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB相關SMT廠商台表科（6278）今日公布去年財報，去年每股稅後純益9.94元，較2023年約8.57元營運回升，終止獲利持續衰退的情況。台表科過往營運高峰是2022年創下的13.82元。

台表科日前已公告2025年2月營收新台幣39.98億元，月減少2.2%，年增加32.5%。 今年1-2月累計營收為80.86億元，累計年增率16.9%。

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