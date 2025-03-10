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宣德財報／去年獲利3.97億元 年增124%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宣德（5457）10日公布2024年稅後純益3.97億元，年增124%，2024年每股稅後純益（EPS）為2.30元，2023年EPS為1.04元，擬配發現金股利1.3元。

展望今年，宣德今年新加入雲端家用AI鏡頭組裝、工控與低軌衛星等多項利基型產品帶動，加上來自母公司的轉單效應，法人預估，今年營運應該是逐季上升，營收與獲利將優於去年。

宣德2024年第4季稅後純益0.97億元，季減62%，年增340%。2024年第4季每股純益0.56元，2024年第3季每股純益為1.49元，2023年第4季每股純益為0.13元。

宣德 每股純益

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