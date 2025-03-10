DeepSeek引領AI新潮流 陸港科技股信心提升

過去三年以來，陸港股黯淡無光，但DeepSeek的橫空出世，讓中國大陸科技股重新成為全球投資者關注的焦點。今(2025)年以來，香港恒生指數在全球主要股市中漲幅名列前茅，迄今漲幅近18％。推動港股大漲的主要推手就是科技股，統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，目前港股漲幅集中於恒生科技股巨頭，其餘板塊輪動受惠程度有限，但考量大陸AI軍備競賽剛展開，看好大中華股市後續AI浪潮題材。

陳意婷表示，DeepSeek的大陸雲巨頭及邊緣AI相關應用受惠者，多數於港股上市，因此中期看好港股優於陸股。長線而言，大陸AI軍備競賽剛展開，未來3年，阿里雲將投入超過人民幣3,800億元，用於建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去10年總和，DeepSeek發布後，阿里雲需求顯著成長，其中推理需求占增量需求的60~70%。整體來說，DeepSeek低成本與小參數的技術特性，有利邊緣AI裝置發展，而大陸身為此波算力成本下降的主角，且為全球邊緣AI裝置潛在需求最大國，DeepSeek為AI浪潮前期受制於晶片禁令的中國開了一扇窗，AI後續發展可期，看好大陸邊緣AI相關裝置及其應用，可於波動中分批布局。

陳意婷指出，除了AI之外，大陸房市近期亦有觸底反彈跡象，大陸50城住宅成交量跌幅逐步縮小，且20大城市二手房成交套數同比增速轉正，顯示房市有初步復甦跡象，將持續觀察成交量價、建商投資及到位資金等數據。房價預期止穩，加上消費政策發酵、居民消費信心復甦，有利陸港股的消費題材回溫，將關注不畏關稅或出口影響的新興消費。

統一大中華中小基金近一年報酬率超過兩成，優於同類型平均，在經理人精準靈活操作下，長線績效更幾乎都名列冠亞軍，兩年、三年、五年、十年報酬率分別為：60.38%、28.44%、84.20%、141.20%，表現相當亮眼。DeepSeek展示大陸AI發展的重大突破，離技術自給自足更近一步，有利陸港股評價，逢回可擇優布局大中華股票型基金。