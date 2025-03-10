快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

DeepSeek引領AI新潮流 陸港科技股信心提升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一大中華中小基金報酬率(資料來源：晨星)
統一大中華中小基金報酬率(資料來源：晨星)

過去三年以來，陸港股黯淡無光，但DeepSeek的橫空出世，讓中國大陸科技股重新成為全球投資者關注的焦點。今(2025)年以來，香港恒生指數在全球主要股市中漲幅名列前茅，迄今漲幅近18％。推動港股大漲的主要推手就是科技股，統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，目前港股漲幅集中於恒生科技股巨頭，其餘板塊輪動受惠程度有限，但考量大陸AI軍備競賽剛展開，看好大中華股市後續AI浪潮題材。

陳意婷表示，DeepSeek的大陸雲巨頭及邊緣AI相關應用受惠者，多數於港股上市，因此中期看好港股優於陸股。長線而言，大陸AI軍備競賽剛展開，未來3年，阿里雲將投入超過人民幣3,800億元，用於建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去10年總和，DeepSeek發布後，阿里雲需求顯著成長，其中推理需求占增量需求的60~70%。整體來說，DeepSeek低成本與小參數的技術特性，有利邊緣AI裝置發展，而大陸身為此波算力成本下降的主角，且為全球邊緣AI裝置潛在需求最大國，DeepSeek為AI浪潮前期受制於晶片禁令的中國開了一扇窗，AI後續發展可期，看好大陸邊緣AI相關裝置及其應用，可於波動中分批布局。

陳意婷指出，除了AI之外，大陸房市近期亦有觸底反彈跡象，大陸50城住宅成交量跌幅逐步縮小，且20大城市二手房成交套數同比增速轉正，顯示房市有初步復甦跡象，將持續觀察成交量價、建商投資及到位資金等數據。房價預期止穩，加上消費政策發酵、居民消費信心復甦，有利陸港股的消費題材回溫，將關注不畏關稅或出口影響的新興消費。

統一大中華中小基金近一年報酬率超過兩成，優於同類型平均，在經理人精準靈活操作下，長線績效更幾乎都名列冠亞軍，兩年、三年、五年、十年報酬率分別為：60.38%、28.44%、84.20%、141.20%，表現相當亮眼。DeepSeek展示大陸AI發展的重大突破，離技術自給自足更近一步，有利陸港股評價，逢回可擇優布局大中華股票型基金。

AI 消費 港股

延伸閱讀

中國兩會注入動力 永豐投信：中國科技股值得觀察

「甄子丹懟台媒」衝上熱搜！被提1個問題竟開罵：你這個人很壞

中美貿易爭端持續 大陸對美國農產品加徵關稅今生效

獨／國防部：役男擁大陸身分免棄陸身分證 須入營當兵

相關新聞

台積宅跌定了？ 知名投資客點名7區「現在就賣」

台積電（2330）宣布將砸3.3兆赴美投資，台積電房市概念區是否影響受各界關注。房地產投資客帥過頭接受媒體訪問表示，台積...

虎門科技三大部門接單同增 營收連續26個月成長

虎門科技今（10）日公告2月營收5939萬元，較去年同期成長15.41％，保持連續26個月營收成長；累計前二月營收1.1...

麗升能源：今年併網容量逾22MW 全年營運審慎樂觀

麗升能源董事長林麗珍今天表示，目前申設中的光電案場超過200MW規模，估計今年併網容量逾22MW，全年營運展望審慎樂觀

獨／世界先進蓋新加坡晶圓廠600億聯貸 本周完成簽約

台積電上周宣布千億美元的投資計畫，本周金融圈也將完成旗下轉投資公司世界先進的聯貸大案。據業界人士指出，去年11月由台灣銀...

帝濶攜手新竹台大分院 進軍NVIDIA GTC 2025

鈺創集團旗下帝濶智慧科技與新竹台大分院，共同研發的「AI隱私醫療照護系統」，將於3月在美國聖荷西舉行的全球人工智慧盛會N...

是德攜手亞德諾 在2025MWC展示6G FR3特性分析解決方案

是德科技（Keysight）與亞德諾半導體（ADI）攜手，於2025年世界行動通訊大會（MWC）展示6G FR3射頻前端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。