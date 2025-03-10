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MSI微星勇奪德國iF設計大獎eConnect搶眼展軟硬實力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
「MSI eConnect能源管理系統」。微星／提供
「MSI eConnect能源管理系統」。微星／提供

全球電競暨新能源領導品牌微星（2377）再度於國際設計舞台大放異彩！旗下創新產品榮獲2024年德國iF設計大獎，其中包含以軟體技術獲獎的「MSI eConnect能源管理系統」，展現微星科技不只在硬體設計上的卓越實力，更在軟體創新上擁有領先思維。

MSI eConnect是微星自主開發的模組化AI智慧能源管理系統，可優化電動車 (EV) 充電網絡。憑藉其靈活的配置、

智慧負載平衡和動態定價等功能，eConnect 能夠提高效率並簡化管理。eConnect 的設計以永續性為出發點，促進了潔淨能源和資源效率，使 MSI 成為生態智慧技術領域的領導者。

作為國際公認的設計權威獎項，iF 設計獎肯定了 MSI 在電競硬體、智慧設備與永續解決方案領域的前瞻性思維與精湛工藝，進一步鞏固其全球市場領導地位。

自 1986 年成立以來，MSI 以突破性的技術與人性化設計聞名，產品線涵蓋筆記型電腦、顯示卡、螢幕、伺服器與充電樁等，屢獲國際殊榮。此次贏得三項 iF 設計獎，凸顯 MSI 將美學、功能性與創新完美融合的能力，滿足消費者和專業用戶的多樣需求。

MSI 行銷副總經理程惠正表示：「此次榮獲 iF 設計獎是對 MSI 設計團隊與研發團隊不懈努力的肯定。我們致力於將尖端科技與優雅設計結合，打造不僅性能卓越，更具視覺吸引力的產品。這不僅展現了 MSI 的創新實力，也為全球用戶帶來更具價值的科技體驗。」

微星 軟體

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