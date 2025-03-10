群益00919配息新高加持 躍登今日成交王

受到台積電（2330）收盤價跌破千元關卡影響，大盤終場下跌116.92點，使得台股ETF表現連帶失色，觀察10日台股ETF成交量表現，00919雖小跌0.08%，不過單日成交量來到11萬張，為今日最大成交量王，也彰顯出投資人對穩定配息的台股ETF越跌越買的決心。

法人表示，00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，00919最新配息公告0.72元維持新高，預估年化配息率12.11%，為連續8季衝破10%，除息日為3月 18 日，參與除息最後買進日為3月17日。

ETF理財達人表示，觀察其成立以來八次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。00919今年來不管是在成交量或是報酬率上都是呈現降量齊揚的好表現，以00919固定息值0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。