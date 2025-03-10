十銓營收／2月14.81億元 月減9.75%、年增70.75%

記憶體模組廠十銓科技（4967）10日公布2月營收14.81億元，月減9.75%，不過年增70.75%，公司表示，主要動能來自於受惠於品牌效益，工控產品及B2B專案客戶所帶來的穩定成長挹注。

十銓指出，面對2025年全球局勢動盪之際，公司將持續發揮靈活採購策略的優勢，迅速應對市場變化，同時積極提高技術層面，強化市場拓展與研發深耕，以充分準備強化營運動能再創佳績。

針對市況，十銓進一步說，隨著各大 NAND Flash 廠商積極減產以維持供需秩序，以及中美貿易戰氛圍，市場預期NAND Flash下游將於今年第2季進入補庫存週期，不過DRAM今年價格的走勢將受供需比、AI PC影響搭載量等多方因素而有待持續觀察，推估庫存去化後，今年下半年終端客戶可望拉貨，盼能為之後的營運績效注入新一波助力。

另外，十銓認為伴隨AI PC 市場、雲端大數據等模型需求的迅速崛起，對於大容量高階記憶體模組的需求將顯著增長，這股需求動能將進一步推動技術革新與市場發展，公司積極把握此趨勢，持續研究開發高階存儲設備，及持續拓展工控應用的營運規模。

今年十銓隆重參加在德國紐倫堡盛大舉辦的全球嵌入式應用技術領域的重要盛會 「Embedded World 2025」，以工業級創新解決方案三大產品線嶄新呈現，全面展示針對 AI、高速運算與資料安全等尖端技術，完整呈現十銓在工業應用效率與穩定性方面的卓越成果，旗下產品D500R WORM記憶卡在今年全球「Embedded World 2025」 榮獲 「Embedded Award」 最佳獎項。