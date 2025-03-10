台積宅跌定了？ 知名投資客點名7區「現在就賣」

台積電（2330）宣布將砸3.3兆赴美投資，台積電房市概念區是否影響受各界關注。房地產投資客帥過頭接受媒體訪問表示，台積電一定會從國內挖人到美國，台積房市區勢必受衝擊，房價一定會下跌，投資人以後不要再追逐台積宅了。

帥過頭表示，台積電不僅一個廠有1千個員工，下游協力廠商還有8倍工作機會，也就是8千個員工，這是台積電所到之處房市應聲起飛主因。

現在台積電現在要到美國設六個晶圓廠，二個封測廠還有一個研發中心，人才一定不夠，只能從台灣挖過去，加上下游廠商也要跟著過去，即使分成好幾年，「所拉走的人一定比想像還要多」。

他說，房市投資靠的就是信心，雖然人才不會一下子就大量外移，但在信心動搖下，過去一個台積電家庭會買三、四間，現在不會再買了，反而會慢慢放出來，房價必然會出現鬆動。

帥過頭點名新竹、竹北會先下跌，另外台中沙鹿、大雅，台南歸仁、永康，以及高雄楠梓等地，和台積電有直接相關的地區，房價也都會緩步下修。

至於台積電董事長魏哲家近日在總統府記者會中，強調台積電在台投資不會改變，帥過頭表示，他相信不會改變，但現在那些地區上漲題材都已反應完了，現在能反應就只有下跌。

他表示，現在他已經決定要把手上的台積電宅賣掉了，也建議投資人能夠賣的，「現在就賣」，如果被房地合一稅重稅綁住的，就再等一下，台灣錢很多，房價不會暴跌。

大家房屋企研室公關主任賴志昶則認為，台積電赴美設廠，對於各地台積電房市區影響不同。

其中新竹地區受惠於半導體龍頭議題已有很長一段時間，區域產業鏈成型多年，並非一朝一日即可搬移，加上房屋供需失衡，雖然房價高漲，但預料房價仍保持穩固。

但在中南部較新興台積電進駐區，由於產業鏈甫進駐不久，或目前僅止於建廠階段，整體尚未有產業人口正式入住，而當地房價已由於建商提前布局明顯上揚，其中不乏有投機、炒作者，此類區域未來房市前景確需留意，若未來進駐投資消息出現變化，區域市場價位恐有泡沫破裂風險。