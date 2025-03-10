快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

虎門科技三大部門接單同增 營收連續26個月成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
虎門科技總經理楊涪嵐。記者陳正興／攝影
虎門科技總經理楊涪嵐。記者陳正興／攝影

虎門科技今（10）日公告2月營收5939萬元，較去年同期成長15.41％，保持連續26個月營收成長；累計前二月營收1.12億元，年增16.80％，為歷年同期新高。虎門表示，CAE（電腦輔助工程）、CPC（機器手臂）、工業4.0三大部門接單同步增加，客戶陸續完成驗收，拉動營收維持成長。市場需求強勁加上近年布局的新產品線發酵，虎門營運規模穩定擴大。

半導體相關產業對CAE的需求仍然熱絡，虎門2月營收來自半導體相關產業客戶貢獻外，還有電源、無線通訊、法人研發單位、馬達、無人機、散熱、金屬材料、化材等產業客戶，客戶涵蓋熱門趨勢產業與傳統產業，顯示CAE工具已是所有產業保持競爭力的重要關鍵，虎門的專業團隊協助客戶以軟體工具解決研發與生產管理各環節的問題，成為客戶重要的合作夥伴。從趨勢上來看，半導體產業仍然引領研發步調，而節能、綠能、衛星通訊、無人機等應用也是重要發展趨勢。

除CAE穩定成長，虎門CPC與工業4.0也持續增加新產品線並拓展客戶，三大部門接單均成長。CPC提供客戶一對一的專屬服務顧問，確保客戶能夠充分利用ERP軟體的最佳最新解決方案，除了與客戶保持長期合作關係，也持續爭取新客戶青睞；工業4.0解決方案可自製造到管理方面全面協助客戶轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，經過推廣後，預期今年第1季將有顯著貢獻。

延伸閱讀

「5年5萬人」 習近平邀美青少年赴華成大外宣工具？

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

雷虎迎營運爆發元年

22歲醫學生外送遭酒駕撞死 學者：重罰仍難讓酒駕消失

相關新聞

台積宅跌定了？ 知名投資客點名7區「現在就賣」

台積電（2330）宣布將砸3.3兆赴美投資，台積電房市概念區是否影響受各界關注。房地產投資客帥過頭接受媒體訪問表示，台積...

虎門科技三大部門接單同增 營收連續26個月成長

虎門科技今（10）日公告2月營收5939萬元，較去年同期成長15.41％，保持連續26個月營收成長；累計前二月營收1.1...

麗升能源：今年併網容量逾22MW 全年營運審慎樂觀

麗升能源董事長林麗珍今天表示，目前申設中的光電案場超過200MW規模，估計今年併網容量逾22MW，全年營運展望審慎樂觀

獨／世界先進蓋新加坡晶圓廠600億聯貸 本周完成簽約

台積電上周宣布千億美元的投資計畫，本周金融圈也將完成旗下轉投資公司世界先進的聯貸大案。據業界人士指出，去年11月由台灣銀...

帝濶攜手新竹台大分院 進軍NVIDIA GTC 2025

鈺創集團旗下帝濶智慧科技與新竹台大分院，共同研發的「AI隱私醫療照護系統」，將於3月在美國聖荷西舉行的全球人工智慧盛會N...

是德攜手亞德諾 在2025MWC展示6G FR3特性分析解決方案

是德科技（Keysight）與亞德諾半導體（ADI）攜手，於2025年世界行動通訊大會（MWC）展示6G FR3射頻前端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。