虎門科技三大部門接單同增 營收連續26個月成長

虎門科技今（10）日公告2月營收5939萬元，較去年同期成長15.41％，保持連續26個月營收成長；累計前二月營收1.12億元，年增16.80％，為歷年同期新高。虎門表示，CAE（電腦輔助工程）、CPC（機器手臂）、工業4.0三大部門接單同步增加，客戶陸續完成驗收，拉動營收維持成長。市場需求強勁加上近年布局的新產品線發酵，虎門營運規模穩定擴大。

半導體相關產業對CAE的需求仍然熱絡，虎門2月營收來自半導體相關產業客戶貢獻外，還有電源、無線通訊、法人研發單位、馬達、無人機、散熱、金屬材料、化材等產業客戶，客戶涵蓋熱門趨勢產業與傳統產業，顯示CAE工具已是所有產業保持競爭力的重要關鍵，虎門的專業團隊協助客戶以軟體工具解決研發與生產管理各環節的問題，成為客戶重要的合作夥伴。從趨勢上來看，半導體產業仍然引領研發步調，而節能、綠能、衛星通訊、無人機等應用也是重要發展趨勢。

除CAE穩定成長，虎門CPC與工業4.0也持續增加新產品線並拓展客戶，三大部門接單均成長。CPC提供客戶一對一的專屬服務顧問，確保客戶能夠充分利用ERP軟體的最佳最新解決方案，除了與客戶保持長期合作關係，也持續爭取新客戶青睞；工業4.0解決方案可自製造到管理方面全面協助客戶轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，經過推廣後，預期今年第1季將有顯著貢獻。