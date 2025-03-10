富邦媒營收／2月83億元 精準行銷與會員經營助力

momo富邦媒（8454）公布2月營業收入，單月合併營收達83億元，月減9.2%，年增1.3%，展現穩健經營動能。隨著3.8女王節促銷旺季到來、換季需求升溫，以及AI技術驅動精準行銷，公司持續深化零售與平台電商生態布局，對第1季及全年營運前景保持正向預期。

momo指出，隨著策略深化，經營模式已擴展為多元電商生態，涵蓋自營零售、平台電商、直播、廣告與訂閱制會員等服務，驅動整體業務穩健成長。透過完整的數位生態系統，深耕自營零售，亦積極攜手品牌與商家，擴展商品組合、強化交易生態，進一步提升用戶價值與市場滲透力。會員經營策略在2月持續發揮成效，帶動平台日不重複訪客數（UV）年成長17%，也推升商品交易總額（GMV）成長。

momo持續透過AI技術優化個人化推薦與精準行銷，提升消費者的購物體驗，推動多項關鍵品類的銷售成長。2月適逢開學季，文具、運動鞋及通勤族必備的機車相關商品需求攀升，帶動整體銷售表現向上。受國際書展影響，電子書閱讀器銷量年增四成，反映數位閱讀市場需求持續擴大。各大手機品牌陸續推出新品，掀起換機潮，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 及三星 Galaxy S25 Ultra 5G 等高階手機及周邊商品銷售強勁，進一步推升 momo 平台的交易成長。

3月正式進入第1季關鍵促銷期，《momo 3.8女王節》強勢登場，活動首日即迎來消費動能，在 mo幣加碼回饋助攻下，全站流量較去年同期成長約三成，其中mo店+業績更激增逾50%，展現多元電商模式整合的成長潛力。