麗升能源：今年併網容量逾22MW 全年營運審慎樂觀
麗升能源董事長林麗珍今天表示，目前申設中的光電案場超過200MW規模，估計今年併網容量逾22MW，全年營運展望審慎樂觀。
麗升能源今天舉辦媒體交流會。林麗珍說，麗升前身是光碟公司，自2021年起展開營運轉型，朝向再生能源產業發展，2024年總營收達新台幣7.78億元，年增282%，創下歷史新高，稅後淨利2200萬元，每股盈餘純益0.61元，董事會決議每股配發1元現金股利。
麗升能源以電廠整合業務為主，涵蓋漁電共生、農電共生、風電、儲能等，營收以工程收入為大宗，約占總營收86%，勞務服務收入占總營收約12%。
林麗珍表示，麗升目前管理165MW規模的案場，年供1000萬度綠電，預期今年管理收入可望持續成長，此外，申設中案場超過200MW，估計今年併網容量可望逾22MW，業績應可延續成長趨勢。
林麗珍說，除持續拓展台灣市場，麗升目前已在美國、泰國、日本等地尋找合作夥伴，目標今年投入第1案；將同步評估光電、儲能和能源管理等項目。
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