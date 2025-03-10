台股急跌失守半年線 凱基投顧建議操作應把握這原則

台股近日急跌失守半年線，凱基投顧建議，此時應逆向思考，於震盪區間下緣逢低承接，因應未來大盤仍將上下波動劇烈，建議把握「跌多不殺低、漲多不追高」原則，聚焦在「高成長低本益比」以及「低本益比高殖利率」相關個股。

2月底「凱基股股漲」節目再度精準提醒投資人，台股農曆年後反彈已到預期的震盪區間上緣，將進行修正，已到減碼時間點；如今川普關稅戰持續衝擊市場，美國對墨西哥及加拿大的25%關稅如預期於3月4日實行，同時將中國大陸關稅從10%提升至20%，引發全球股市重挫恐慌。

而台積電（2330）在川普政策強烈要求下，超乎預期宣布加碼1,000億美元投資美國，更牽動台股及半導體類股劇烈震盪，台股僅一周時間便重挫1,300點。

凱基投顧分析，台積電擬增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造，基於美國生產成本遠高於台灣生產成本五成，預期未來利潤率稀釋及現金股利成長受限，但此利空揭曉後，反而降低不確定因素。

凱基投顧於去年底發布2025年台股展望報告時，基於AI股漲多、企業獲利成長趨緩，以及川普上台後加徵關稅政策，將由第一任聚焦中國，在第二任轉變為全球打擊，預期今年將由2024年的特快車轉變為普通車及雲霄飛車，行情將呈現區間上下震盪格局，提出投資心法應「漲上去要捨得賣，跌下來要勇敢買」。

至今台股如預期大致維持在22,000至24,000點大箱型區間震盪走勢，主因圍繞在川普關稅政策、聯準會貨幣政策以及AI伺服器出貨等訊息多空反覆，預期台股後續也將大致維持在同樣區間進行震盪。

隨台股重挫後又來到震盪區間下緣，建議投資人應掌握今年「跌下來要敢買」的投資心法，當台股逼近區間低點時，要敢於進行布局提高持股比重，反之若反彈上去接近區間高點時將持股比例降低，以波段方式區間操作。

此外，川普關稅戰背後主要目的，在於透過加徵關稅逼迫各國廠商至美國投資設廠及諸如稀土、航道、晶片等獲取戰略資源，這是川普劍指台灣半導體並施壓台積電大舉增加美國投資的原因。

川普全球出擊加徵關稅是手段，作為增加跟各國談判的籌碼，核心目標就是要讓製造業回流美國、增加美國就業，讓美國強大，因此透過加徵關稅政策逼迫他國與美國談判，一旦他國願意配合美國利益，都有撤銷或放寬的可能。

因此當川普放話對各國各種產品加徵關稅常導致股市下跌，但經過折衝談判卻又使緊張趨緩，股市便再度回穩，雷聲大雨點小導致今年股市區間震盪及投資人上下區間操作的空間與機會。

凱基投顧說，投資人可於每周一至每周五晚上九點準時鎖定「凱基股股漲」節目，幫助投資人對市場動態及焦點個股進行深入觀察，更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel