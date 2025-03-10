快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

是德攜手亞德諾 在2025MWC展示6G FR3特性分析解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞。圖/ 是德科技提供
台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞。圖/ 是德科技提供

是德科技（Keysight）與亞德諾半導體（ADI）攜手，於2025年世界行動通訊大會（MWC）展示6G FR3射頻前端（RFFE）特性分析解決方案。是德科技將展示該解決方案如何簡化特性分析流程，以縮短開發時間，並最大限度地降低錯誤率。

是德科技表示，FR3旨在彌合FR1廣泛覆蓋和FR2高容量之間的差距，使其成為滿足未來網路需求的靈活選擇。為了驗證全新FR3 RFFE控制介面的設計，開發工程師必須確保它具備前瞻性，能夠適應標準的演進。這包括對複雜的主動元件進行特性分析，以確保部署後的系統效能。這一過程需要複雜的測試設置，進而增加測試周期和開發流程中的錯誤風險。

是德科技的PNA-X網路分析儀採用高度可配置的架構，簡化複雜的特性分析測試設置。亞德諾半導體已成功開發全面的FR3射頻前端訊號鏈（6-18GHz），以加速FR3的開發。此項技術突破為6G FR3技術的無縫整合和部署奠定堅實的基礎，並為下一代無線通訊鋪路。

亞德諾半導體儀器事業部總經理Ray Goggin表示，亞德諾半導體致力於推動6G的研發和應用，以實現更高頻寬、更低延遲和更高可靠性。亞德諾半導體的FR3訊號鏈與是德科技的PNA-X網路分析儀解決方案，體現了雙方加速下一代無線技術發展的共同願景。

是德科技無線裝置與6G事業群副總裁Lucas Hansen表示，是德與亞德諾半導體在FR3特性分析的合作不僅是驗證裝置，更是為6G奠定基礎。是德科技的下一代測試與量測解決方案為業界提供所需工具，使業者能更有自信地進行技術創新，為更快、更可靠的6G部署鋪路。

延伸閱讀

迎MWC 耀登秀高功率射頻單元、6G非地面網路應用

耀登 三事業拚大成長

網購藍牙產品審查費750元停徵 先繳費可退費

750元之亂收場！NCC 宣布暫緩一年收取海外進口射頻器材審查費

相關新聞

是德攜手亞德諾 在2025MWC展示6G FR3特性分析解決方案

是德科技（Keysight）與亞德諾半導體（ADI）攜手，於2025年世界行動通訊大會（MWC）展示6G FR3射頻前端...

2025年全球伺服器出貨將成長2.3% 鴻海成長動能突出

根據DIGITIMES最新研究報告預測，2025年全球伺服器出貨量將達1,524萬台，年增2.3%。雖然市場仍維持成長，...

高雄新創公司研發競速無人機超輕量 3D列印助攻機身僅25克

高雄新創公司「弗萊克朵」競速無人機不僅接受客製化設計，還是台灣首家採用3D列印技術，超輕量化設計，機身僅25公克，時速最...

電電公會5月28日辦「AI賦能永續高峰會」 李詩欽拋三大訴求

隨著全球邁入新時代的起點，人工智慧（AI）及新興技術正改變著各行各業、社會與經濟的發展。電電公會為協助台廠全速朝國際化邁...

美系雲端高階AI帶動 研調估全球伺服器出貨年增2.3%

研調機構DIGITIMES最新研究報告預測，2025年全球伺服器出貨量達1524萬台，年增2.3%，美系雲端業者對高階A...

台積電遭控涉反美歧視4月將開庭 公司回應這樣說

外電報導，台積電（2330）遭控涉反美歧視，4月將開庭，回應記者提問，公司10日完整回應如下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。