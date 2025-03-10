是德攜手亞德諾 在2025MWC展示6G FR3特性分析解決方案
是德科技（Keysight）與亞德諾半導體（ADI）攜手，於2025年世界行動通訊大會（MWC）展示6G FR3射頻前端（RFFE）特性分析解決方案。是德科技將展示該解決方案如何簡化特性分析流程，以縮短開發時間，並最大限度地降低錯誤率。
是德科技表示，FR3旨在彌合FR1廣泛覆蓋和FR2高容量之間的差距，使其成為滿足未來網路需求的靈活選擇。為了驗證全新FR3 RFFE控制介面的設計，開發工程師必須確保它具備前瞻性，能夠適應標準的演進。這包括對複雜的主動元件進行特性分析，以確保部署後的系統效能。這一過程需要複雜的測試設置，進而增加測試周期和開發流程中的錯誤風險。
是德科技的PNA-X網路分析儀採用高度可配置的架構，簡化複雜的特性分析測試設置。亞德諾半導體已成功開發全面的FR3射頻前端訊號鏈（6-18GHz），以加速FR3的開發。此項技術突破為6G FR3技術的無縫整合和部署奠定堅實的基礎，並為下一代無線通訊鋪路。
亞德諾半導體儀器事業部總經理Ray Goggin表示，亞德諾半導體致力於推動6G的研發和應用，以實現更高頻寬、更低延遲和更高可靠性。亞德諾半導體的FR3訊號鏈與是德科技的PNA-X網路分析儀解決方案，體現了雙方加速下一代無線技術發展的共同願景。
是德科技無線裝置與6G事業群副總裁Lucas Hansen表示，是德與亞德諾半導體在FR3特性分析的合作不僅是驗證裝置，更是為6G奠定基礎。是德科技的下一代測試與量測解決方案為業界提供所需工具，使業者能更有自信地進行技術創新，為更快、更可靠的6G部署鋪路。
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