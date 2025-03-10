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應對人才流失 新創總會會長邱銘乾：應為公務人員加薪

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾接任全國新創總會會長。圖/本報資料照片
家登董事長邱銘乾接任全國新創總會會長。圖/本報資料照片

應對人才流失的危機，接任全國新創總會會長的家登精密董事長邱銘乾表示，公務人員離職及產業、醫療、教育、社會服務等領域人才短缺等趨勢影響，國內整體就業環境也到了調整和轉型的關鍵時刻，考量提高公務人員薪資以留住優秀人才，或許是披荊斬棘開創新機的第一步。

邱銘乾指出，回顧歷史，台灣的經濟繁榮得益於許多公務人員的辛勤耕耘與智慧奉獻，40年前台積電等世界級企業誕生，為現代台灣經濟奠定堅實基礎即為明證。面臨全球化競爭和人才爭奪的雙重壓力，台灣應考量如何通過合理的薪資調整，強化對人才穩定的保障，來確保未來持續發展的動能。

邱銘乾以新加坡成功經驗為例，強調推動薪酬改革吸引菁英人才經過長期的努力，家登成功將公司業務拓展至南韓和新加坡，並從中觀察到新加坡在吸引與留住人才方面的成功經驗。他並強調，新加坡通過具競爭力的薪酬制度，成功吸引並留住許多好的人才，幫助國家打造亞洲經濟發展的典範。

為了將這一成功模式應用於台灣，邱銘乾表示在接任全國新創總會會長後，除積極推動薪酬改革，並自今年為員工加薪，讓專業價值得到充分肯定，同時也透過全國新創總會的平台及經驗，結合創業輔導與各項資源，吸引並留住台灣的菁英人才，全力幫助國家推動長遠的發展。

邱銘乾表示，賴清德總統3月4日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時，特別提到該基金會發布的 2025 年經濟自由度報告中將台灣列為全球第4名，充分表示台灣在多個經濟指標上表現出色，也顯示台灣擁有穩定的法制和良好的投資環境，然而，當前台灣仍然面臨技術升級、數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標的挑戰，有賴政府繼續推動經濟自由化，協助企業因應商業模式創新，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭力。

他也建議政府在稅收超徵的情況下，可將資源用於調整公務人員薪資結構，激勵更多優秀人才留任或回流至公務體系，攜手應對當前挑戰，使台灣才能在全球競爭中持續保持領先，並為民眾提供更高品質的公共服務。

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