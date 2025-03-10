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2025年全球伺服器出貨將成長2.3% 鴻海成長動能突出

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海集團。聯合報系資料照
鴻海集團。聯合報系資料照

根據DIGITIMES最新研究報告預測，2025年全球伺服器出貨量將達1,524萬台，年增2.3%。雖然市場仍維持成長，但在全球關稅戰升溫、地緣政治風險加劇的影響下，企業資本支出趨於保守，整體市場增幅將低於2024年。高階AI伺服器仍為主要成長動能，但隨市場進入成熟期，企業投資將轉向更理性與策略性布局，帶動市場成長模式轉變。

然而，個別業者仍展現不同程度的成長潛力。鴻海（2317）將是六大伺服器代工廠中市占提升最多的業者，主要受惠於微軟（Microsoft） 通用型伺服器訂單成長，以及NVIDIA GB200 NVL72 機櫃需求擴大，推動出貨顯著增加。緯穎（6669）則將受惠於Meta與亞馬遜（Amazon）的通用型與AI伺服器訂單，帶動穩健成長。

DIGITIMES指出，北美大型雲端業者仍將是2025年伺服器市場的核心成長動力，但美系品牌的成長壓力亦同步增加。相較之下，台廠整體出貨表現預期將略遜於全球市場，主要由於中國大陸代工廠2024年的基期較低，2025年在本土品牌聯想等積極擴展下，出貨動能將相對強勁。

從主要品牌與客戶採購策略來看，北美四大雲端業者的採購動能將有所分化。Meta與亞馬遜的需求較為強勁，仍是市場成長的主要推動力；微軟則因2024年採購基期已高，2025年成長幅度將放緩；Google受制於內部資本支出調整，可能出現微幅衰退。值得關注的是，雖然雲端業者的資本支出仍在成長，但資金更多集中於新一代AI伺服器與自研ASIC機種，導致市場整體出貨雖成長，但並非所有業者都能從中受益。

展望2025年，全球伺服器市場將持續成長，但在資本支出趨於審慎、高階AI伺服器進入策略性投資階段的趨勢下，市場競爭將更加分化。雲端業者對AI伺服器與自研ASIC的投入，將使供應鏈重新洗牌，帶動技術創新與供應鏈價值鏈的升級。供應鏈業者需靈活應對技術變革與客戶採購策略轉變，以在下一波產業升級浪潮中保持領先地位。

AI 伺服器

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