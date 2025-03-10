推動數位憑證皮夾 數發部邀公私部門合作
數發部上午邀請公私部門合作，推動數位憑證皮夾，並展示了「數位憑證皮夾」雛形，將於3月底開放試驗沙盒，數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，如自然人憑證、健保卡、駕照等，未來民眾只需要攜帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。
數發部部長黃彥男表示，數位憑證皮夾對數位社會的發展有三大重大意涵。首先數位憑證將成為數位社會的基石，各類服務將以憑證為基礎來進行發展；其次數位憑證將賦予民眾對自身證件資料的控制權，可透過選擇性揭露機制強化對資料的保護；最後數位憑證系統的互通性，將有助於推升數位經濟的發展，加速臺灣邁向智慧化的數位社會。
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