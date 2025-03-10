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高雄新創公司研發競速無人機超輕量 3D列印助攻機身僅25克

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄新創公司「弗萊克朵」獲得青年局青創補助競爭型的補貼資金，添購顯微鏡設備強化無人機晶片的焊接精密度。記者郭韋綺／翻攝
高雄新創公司「弗萊克朵」獲得青年局青創補助競爭型的補貼資金，添購顯微鏡設備強化無人機晶片的焊接精密度。記者郭韋綺／翻攝

高雄新創公司「弗萊克朵」競速無人機不僅接受客製化設計，還是台灣首家採用3D列印技術，超輕量化設計，機身僅25公克，時速最快可達150公里，享受飆速快感，廣受玩家青睞，核心技術搭載獨家研發穩定信號晶片，續航力大增，令業界驚艷，訂單隨之湧入，打響知名度，更成功進軍歐美市場。

弗萊克朵由黃若嵐與法籍丈夫Yves共同創辦，Yves是機械工程師，也是一名熱愛競速無人機的玩家，從興趣出發的他，專研無人機設計開發，擁有企管與財務背景的負責人黃若嵐，負責打理公司行政業務，在有限資源下各自發揮所長攜手打造微型公司。

由於研發定位在小型競賽無人機為主，僅巴掌大的機身，除了自動返航、遠程控制等高效能技術，相較於大廠更具靈活性，也接受客製化依需求量身打造，獨家技術「無人機充電板」多頭蓄電的設計，一上市就驚艷玩家。

競速無人機追求越輕量越極限，不僅零件精細，還大量採用3D列印技術替換材質，整架僅25公克，超輕量化，時速最快可達150公里，搭載獨家研發穩定信號晶片，續航力大增，另一個特色是提供終身保固服務，加上無人機部分組件屬周期耗材，每月回購率超過60%，玩家黏著度極高。

黃若嵐表示，目前積極尋求異業合作，布局全球市場，已和比利時LuGus Studios遊戲公司合作開發無人機模擬遊戲，未來計畫擴展規模，招募無人機玩家試飛、串聯無人機部落客等方式行銷曝光，提升品牌能見度，讓大家認識無人機的領域與應用。

看準弗萊克朵商機和競爭潛力，高雄市青年局通過青創補助案協助添購生產設備，黃若嵐說，這次添購的顯微鏡設備增加晶片焊接精密度，良率提升，對新品開發與市場推廣幫助很大，公司正處於擴張期，有了補助資金挹注，也協助改善升級顧客資料管理系統，提高運營效率。

青年局長林楷軒表示，無人機產業近年來在亞太市場快速成長，逐步拓展至歐美地區，應用需求也從軍事領域延伸至運動賽事、競速比賽、精密農業、物流運輸等領域，希望透過青創補助協助台灣新創企業拓展海外市場，讓國內相關產業加速成長。

圖2.「弗萊克朵」開發的無人機，多採用3D列印技術減輕重量，以增加續航力與飛行穩定度。記者郭韋綺／翻攝
圖2.「弗萊克朵」開發的無人機，多採用3D列印技術減輕重量，以增加續航力與飛行穩定度。記者郭韋綺／翻攝
「弗萊克朵」共同創辦人黃若嵐（右）與法籍丈夫Yves（左）攜手運營無人機微型公司。記者郭韋綺／翻攝
「弗萊克朵」共同創辦人黃若嵐（右）與法籍丈夫Yves（左）攜手運營無人機微型公司。記者郭韋綺／翻攝
熱愛競速無人機的Yves憑藉工程師背景，一手包辦「弗萊克朵」無人機產品研發，圖為示範無人機操作飛行畫面。記者郭韋綺／翻攝
熱愛競速無人機的Yves憑藉工程師背景，一手包辦「弗萊克朵」無人機產品研發，圖為示範無人機操作飛行畫面。記者郭韋綺／翻攝

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