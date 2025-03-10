電電公會5月28日辦「AI賦能永續高峰會」 李詩欽拋三大訴求

隨著全球邁入新時代的起點，人工智慧（AI）及新興技術正改變著各行各業、社會與經濟的發展。電電公會為協助台廠全速朝國際化邁進，於10日宣布，將攜手全球永續賦能倡議組織（GeSI）和台灣大哥大（3045）於5月28日、29日共同主辦「全球 AI 賦能永續高峰會」，以推動 AI 與永續發展的全球對話。電電公會理事長李詩欽強調，台灣在 AI、數位基礎設施及永續科技方面擁有堅實的產業基礎，公會將代表台灣 ICT 產業，藉由積極爭取創造全球對話機會，來促進台灣業者無縫接軌國際市場，將台灣的技術與解決方案推向全球，共同探索 AI 在永續發展中的新機遇。

電電公會表示，AI 驅動的創新正在加速各領域的發展，同時也製造前所未有的機會以提升人類福祉、推動經濟轉型，並應對全球迫切的永續挑戰。從氣候行動到生物多樣性保護，從智慧城市到醫療保健，從能源效率到負責任的消費等，AI 正提供著超乎想像的創新技術。「然而在我們擁抱 AI 的巨大潛力的同時，也必須應對其所帶來的挑戰，確保負責任的治理、道德的保障及問責的框架，確保AI能夠有效地被人類與地球善盡其用」。

電電公會指出，人工智慧正以前所未有速度與規模徹底改變產業，然而治理、永續性和社會影響力不容忽視。而這次辦理「全球 AI 賦能永續高峰會」將聚焦「三大核心」框架，以行動推動 AI 永續創新：

1.AI 永續發展中的賦能角色：AI 解決方案如何促進永續發展？展示 AI 驅動的創新技術及解決方案，加速碳減排、資源效率和永續轉型，探討 AI 如何在智慧能源、製造與醫療領域發揮影響力，並解決環境與社會挑戰。

2.數位基礎設施：數位基礎設施是現今世界的重要技術支柱，唯有打造強大的數位基礎設施，才能快速發展大規模人工智慧，探討 AI 永續應用所需的數據架構、運算資源、通訊技術，並評估不同產業的適用性。

3.建造全球舞台：建立並推動一個集結治理、政策與利害關係人的全球性平台，討論政策、產業合作與市場機制，如何克服 AI 進入市場的障礙，確保 AI 技術能夠擴展並帶來實質影響。

而本次高峰會最後將進行 「數位新使命全球獎」 頒獎典禮，此獎項最主要目的為表揚在三個關鍵領域中推動有意義變革的卓越解決創新方案：教育、智慧城市與生物多樣性。該獎項象徵企業透過數位科技解決方案，來因應永續發展挑戰，透過促進學習與包容性、提升城市效率及連接性、並保護自然生態系統的倡議。

電電公會表示，此次高峰會將透過專題分享與共同討論形式進行，聚焦實質的數位及 AI 解決方案，而這些方案目的不僅僅只是推動永續發展，更是深入探討 AI 在真實世界中的應用及其可衡量成果的專業交流。全球永續賦能倡議組織執行長 Luís Neves指出，AI 正以前所未有的速度重塑我們的世界，為永續發展、經濟成長和人類福祉帶來變革性的解決方案。全球 AI 賦能永續高峰會是一個關鍵平台，讓我們共同探討如何負責任地發揮 AI 的潛力，確保創新同時造福人類與地球。跨產業、政府及社會的協作，是打造一個既智慧又包容、永續未來的關鍵。