台積電遭控涉反美歧視4月將開庭 公司回應這樣說

外電報導，台積電（2330）遭控涉反美歧視，4月將開庭，回應記者提問，公司10日完整回應如下。

台積公司公關處完整回應如下：

台積公司不評論正在訴訟中的案件。我們為3,000人的TSMC Arizona團隊感到自豪，此團隊的共同努力讓我們位於美國亞利桑那州的新晶圓廠獲得成功。台積公司致力於為我們的員工、承包商以及在我們全球各地廠房工作的人員，提供一個安全、友好且具包容性的工作環境。我們非常重視員工和承包商的聲音，提供多種意見反映管道，並致力於以建設性的方式解決問題。