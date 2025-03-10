中國大陸關稅增20%引爆急單 信錦陳秋郎下令客戶訂單全抓

川普提高中國大陸關稅20%，顯示器樞紐暨機構件大廠信錦（1582）2月急單湧現，4年前設廠越南帶來先占優勢，加上新攻入韓系顯示器品牌雙雄供應鏈，信錦董事長陳秋郎已對內部下令「任何品牌或ODM廠訂單都要吃得下來！」越南廠除加速擴產能至月產百萬台，泰國新建廠計畫也在年中啟動。

「下游客戶在哪，我們就在哪！計畫趕不上變化，我們必須彈性夠強，才能應付系統組裝廠需求，我們必須先準備好！」隨川普上台，全球電子業供應鏈大震盪，陳秋郎也對內部下達指令：務必吃下任何系統組裝廠跟SI的訂單，不能有折扣空間。

2月隨中國大陸被追徵關稅，顯示器產能快速從中國大陸撤往東南亞，信錦4年前就在川普1.0時期率先宣布投資越南，除享受低土地成本優勢，如今產能跟供應鏈準備度也比同業更快，享受到組裝廠南向利益。

2024年信錦還有模具或關鍵材料從中國大陸運至越南，2025年則更加快在地採購腳步，模具、金屬沖壓、塑膠射出都已能在越南進行，由於產能準備度最高，信錦坦言首季急單湧現，陳秋郎說：「急單不知道會多久，我們趕快出，擔心國際變化太快，通膨難以預料。」

信錦終端客戶包括戴爾、惠普、索尼、華碩（2357）、宏碁（2353）等，今年還有新客戶加入的韓系品牌。

2月起隨冠捷、緯創（3231）、佳世達（2352）等大廠挪移製造至東南亞，信錦越南廠顯示器樞紐急單紛至，信錦去年底本估計越南廠今年產能佔比2成，陳秋郎坦言，現在預估年底越南跟泰國產能加總要比中國大陸還要大。

信錦1月已經投資2億元買泰國廠，土地面積是越南廠110~120%，今年中將規劃泰國廠設計案，信錦主管表示，泰國廠現在是租的，月產能20萬台，預計最大產能40萬台，隨泰國購地建廠及越南擴廠需求，信錦今年資本支出將高於2024年的1.9億元。

除受惠計有客戶急單，信錦也打入韓國兩大顯示器品牌供應鏈，目前已在韓國設立辦事處，由二兒子陳建源負責，陳秋郎表示，目前信錦專注高階電競顯示器訂單，打破一向由韓系樞紐供應鏈供貨的封閉生態，他樂觀期望能取得5成供貨比。

為多角化擴張，信錦也成立信鋐科技投入折疊螢幕軸承市場，應用包括消費電子3C及電子書，目前正在爭取台灣及中國大陸各一家客戶訂單，並承接POS組裝及兌幣機生意維持基本開銷，熱門的散熱模組也積極衝刺。

對於川普2.0關稅大幅調升，信錦指出，因是生產零組件到客戶端組裝，品牌客戶面臨關稅壓力，不過，若客戶成本拉高，也可能會回頭來要求零組件商配合降低價格，故目前會先努力擴張產能滿足客戶急單需求，並努力降低越南廠製造成本，目標是生產成本跟中國大陸一樣甚至更低。