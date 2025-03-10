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華碩加州伺服器產能齊備 施崇棠首度出席輝達GTC
AI算力需求大成長，華碩（2357）董事長施崇棠今年首度將出席GTC，與華碩全球副總裁暨開放平台事業群共同總經理朱培蘭帶隊前往，並預告超級電腦ASUS AI Pod機櫃3月量產，加上加州伺服器廠已就位，如何在客製化市場殺出成績也備受關注。
施崇棠不僅是第一次親自出席輝達年度GTC大會，顯示對NVIDIA的重視度，華碩預告已經開發ASUS AI Pod機櫃，匹配NVIDIA GB200 NVL72架構伺服器，但細節及部分零組件提供客戶客製化設計調整方案，提供用戶不同的設計彈性。
華碩目前伺服器客戶相當分散，美歐、中東、亞洲及中國大陸占比相當，而為2成的伺服器美國客戶，華碩也已在加州跟策略伙伴合作設立組裝產線，滿足美國當地客戶需要。
華碩2024年已經提前達成五年五倍業績成長目標，在NVIDIA支持下，華碩AI伺服器後發先至，華碩發布新聞稿提到AUSU AI POD將於3月量產，等同量產上市速度已經追平ODM代工廠及其他伺服器平台商。
華碩指出，ASUS AI Pod無縫整合CPU、GPU及交換器，提供超快速、低延遲的通訊及第5代NVIDIA NVLink互連技術，散熱技術方面，支援液對氣（Liquid to Air）、液對液（Liquid to Liquid）方案，滿足訓練兆級參數語言模型或執行即時AI推論任務。
根據瞭解，除少數GB200伺服器去年開始交貨，數量不多，主要的GB200伺服器供應延遲至今年2～3月大量交貨，而下世代GB300則預計下半年就將問世，並在GTC會有更進一步的預告。
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