成熟製程報價持續修正 IC設計廠成本下降助益營運

IC設計業近期迎來川普關稅戰提前拉貨帶來的急單之餘，也積極鎖定AI等多元應用，伴隨多數產品仍以成熟製程生產，現階段晶圓代工成熟製程報價持續修正，有助IC設計廠降低成本，成為另一項助益營運的動能。

IC設計業界人士指出，近年AI熱潮不但「吸睛」也「吸金」，當IC設計廠搭上AI列車，往往能獲得市場更多青睞。

以聯發科為例，該公司搶占AI手機商機，去年其AI旗艦晶片持續在智慧手機與平板市場拓展版圖，手機旗艦晶片營收達雙倍成長，貢獻約20億美元營收。

聯發科強調，相信在AI普及化的趨勢中，無論是在邊緣AI或雲端AI領域，都能從中獲益。該公司會積極與全球客戶合 作，開發更多邊緣AI裝置，以帶動旗艦手機、車用、安謀（Arm）架構運算， 及物聯網產品線的成長。

再者，即使產品跟AI應用有一段距離，IC設計廠也得持續投入開發新產品。基於舊有產品會隨著時間逐漸降價，推出新產品才能持續吸引客戶，又避免產品組合中的舊產品拖累平均銷售單價（ASP）下滑。

此外，現階段多數IC設計廠仍以成熟製程為主，隨著晶圓代工廠成熟製程產線產能利用率大多未滿載，多數晶圓代工廠多願意「以量換價」，助益IC設計廠降低成本，進一步提升毛利率。