快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

成熟製程報價持續修正 IC設計廠成本下降助益營運

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計業近期迎來川普關稅戰提前拉貨帶來的急單之餘，也積極鎖定AI等多元應用，伴隨多數產品仍以成熟製程生產，現階段晶圓代工成熟製程報價持續修正，有助IC設計廠降低成本，成為另一項助益營運的動能。

IC設計業界人士指出，近年AI熱潮不但「吸睛」也「吸金」，當IC設計廠搭上AI列車，往往能獲得市場更多青睞。

以聯發科為例，該公司搶占AI手機商機，去年其AI旗艦晶片持續在智慧手機與平板市場拓展版圖，手機旗艦晶片營收達雙倍成長，貢獻約20億美元營收。

聯發科強調，相信在AI普及化的趨勢中，無論是在邊緣AI或雲端AI領域，都能從中獲益。該公司會積極與全球客戶合 作，開發更多邊緣AI裝置，以帶動旗艦手機、車用、安謀（Arm）架構運算， 及物聯網產品線的成長。

再者，即使產品跟AI應用有一段距離，IC設計廠也得持續投入開發新產品。基於舊有產品會隨著時間逐漸降價，推出新產品才能持續吸引客戶，又避免產品組合中的舊產品拖累平均銷售單價（ASP）下滑。

此外，現階段多數IC設計廠仍以成熟製程為主，隨著晶圓代工廠成熟製程產線產能利用率大多未滿載，多數晶圓代工廠多願意「以量換價」，助益IC設計廠降低成本，進一步提升毛利率。

AI IC設計 晶圓代工廠

延伸閱讀

華府智庫：華為囤貨夠用1年 可產75萬顆先進AI晶片

美對中國製傳統晶片進行貿易調查 11日召開公聽會

安謀與大馬政府簽約發展晶片

晶心科將大啖AI商機

相關新聞

GB300來了 掀二次冷革命…雙鴻、奇鋐、富世達等成大贏家

輝達可望在本月中旬GTC大會端出最新GB300 AI晶片，供應鏈透露，GB300能耗較GB200大增，解熱需求更大，掀起...

GB300來了 水冷元件供應商增資擴產…都有動作

輝達最新GB300 AI晶片呼之欲出，引爆「二次冷革命」，富世達、時碩、雙鴻、奇鋐等台灣水冷元件供應商忙著接單之際，也積...

GB300來了 BBU族群…跟著走旺

輝達最新GB300 AI晶片能耗大增，引爆水冷需求之餘，由於搭載GB300的AI伺服器要價更高，絕不容許供電不穩，不僅水...

關稅戰效應 IC 設計湧急單 聯詠、瑞昱等淡季不淡

因應美國總統川普發動關稅戰，晶片業近期掀起提前備貨潮，台灣IC設計四強聯發科、聯詠、瑞昱，以及義隆迎來急單，以電視、網通...

成熟製程報價持續修正 IC設計廠成本下降助益營運

IC設計業近期迎來川普關稅戰提前拉貨帶來的急單之餘，也積極鎖定AI等多元應用，伴隨多數產品仍以成熟製程生產，現階段晶圓代...

美調查陸半導體出口 成熟製程有望迎轉單 聯電、世界先進將受惠

外電報導，美國貿易代表本周二（11日）將對大陸成熟製程召開聽證會，外界關注課稅及傾銷等議題。該調查案為拜登政府卸任前發起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。