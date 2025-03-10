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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

GB300來了 BBU族群…跟著走旺

經濟日報／ 記者劉芳妙吳凱中／台北報導

輝達最新GB300 AI晶片能耗大增，引爆水冷需求之餘，由於搭載GB300的AI伺服器要價更高，絕不容許供電不穩，不僅水冷解熱方案扮演要角，為求供電穩定，電池備援電力模組（BBU）也可望成為GB300標配，AES-KY、新盛力（4931）、順達（3211）、台達電（2308）、光寶（2301）等BBU相關台鏈跟著旺。

業界人士指出，由於雲端服務供應商（CSP）客戶先前測試GB200系統時，注意到電源架電壓不穩定情況，因此導入超級電容器，以穩定電力負載突然增加或減少時的電壓波動，輝達因而將超級電容器整合到能量儲存托盤中，目前BBU和超級電容在GB200機架中是選購配備，但在GB300機架中將成為標配。

台廠當中，AES、新盛力、順達、台達電、光寶等，都有BBU相關對應產品，也都看好BBU後市。

電池模組股王AES經理宋維哲先前指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀。隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，2025年BBU整體市場數量及營收都會較去年成長。

台達電 輝達 電池模組

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