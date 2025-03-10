GB300來了 BBU族群…跟著走旺
輝達最新GB300 AI晶片能耗大增，引爆水冷需求之餘，由於搭載GB300的AI伺服器要價更高，絕不容許供電不穩，不僅水冷解熱方案扮演要角，為求供電穩定，電池備援電力模組（BBU）也可望成為GB300標配，AES-KY、新盛力（4931）、順達（3211）、台達電（2308）、光寶（2301）等BBU相關台鏈跟著旺。
業界人士指出，由於雲端服務供應商（CSP）客戶先前測試GB200系統時，注意到電源架電壓不穩定情況，因此導入超級電容器，以穩定電力負載突然增加或減少時的電壓波動，輝達因而將超級電容器整合到能量儲存托盤中，目前BBU和超級電容在GB200機架中是選購配備，但在GB300機架中將成為標配。
台廠當中，AES、新盛力、順達、台達電、光寶等，都有BBU相關對應產品，也都看好BBU後市。
電池模組股王AES經理宋維哲先前指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀。隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，2025年BBU整體市場數量及營收都會較去年成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言