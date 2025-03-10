快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

美調查陸半導體出口 成熟製程有望迎轉單 聯電、世界先進將受惠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
外電報導，美國貿易代表11日將對大陸成熟製程召開聽證會，外界關注課稅及傾銷等議題。美聯社
外電報導，美國貿易代表11日將對大陸成熟製程召開聽證會，外界關注課稅及傾銷等議題。美聯社

外電報導，美國貿易代表本周二（11日）將對大陸成熟製程召開聽證會，外界關注課稅及傾銷等議題。該調查案為拜登政府卸任前發起，主要針對大陸成熟製程出口項目，法人預期，聯電（2303）、世界先進（5347）等台廠都將持續受惠地緣政治轉單效應。

路透報導，該調查去年12月啟動，旨在保護美國及其他國家的半導體生產商，使其免受大陸在官方推動下大規模擴大半導體供應的影響。

外電報導，美國今年元月1日起對大陸半導體徵收50%的關稅。成熟製程是採用十多年前推出的較舊製造工藝，通常比用於AI應用或精密微處理器的晶片簡單。美國商務部去年12月表示，美國使用半導體的產品中，有三分之二含有大陸生產的傳統製程，且半數美國企業，包括國防行業的企業都不知道其半導體的來源。

對於301條款後續議題，世界先進先前於法說會已針對「去中化」議題提出相關說法，強調客戶群供應鏈韌性帶來的電源管理IC新商機，抵銷大陸價格戰的影響。

業界人士說，美方若針對大陸成熟製程開槍，預期台灣成熟製程廠商將受惠。其實在美方301調查前，客戶因應供應鏈韌性已展開「去中化」策略，台灣成熟製程廠商也受惠。

世界董事長方略曾在法說會上多次提到供應鏈積極「去中化」的趨勢。他曾提到，歐美客戶去中化有看到一些機會，這些機會對世界營收可望有顯著貢獻，主要以電源管理IC產品線為主。

去年12月23日美國商務部對大陸半導體展開301調查，時任商務部長雷蒙多曾表示，該產業若高度控制在大陸之手，可能造成國安風險。她說：「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為疫情期間當我們需要晶片時卻根本沒有。」依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

301條款授權美國貿易代表先決定大陸的作法是否「不合理」或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，政府將對大陸實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查耗時數月，將由川普政府做出決定。

今年稍早，白宮已宣布2025年把大陸晶片關稅稅率從目前25%提高到50%，並在今年起生效。法人預期，301調查持續推動成熟製程分化，近三年「去中化」商機已陸續浮現，預期美系客戶群可望持續於大陸以外區域生產。


延伸閱讀

童子賢挺台積赴美投資 認為掏空台灣說多慮了

半導體 美國商務部

延伸閱讀

林毅夫：美國增加關稅 中國出口還會繼續成長

TPBL／雷蒙恩經過國家隊洗禮 展現球場IQ和積極度

TPBL／雷蒙恩將國家隊表現帶回戰神 教頭稱有時太亢奮

亞男籃資格賽／林信寬砍21分 中華宰香港16分進入外卡賽

相關新聞

GB300來了 掀二次冷革命…雙鴻、奇鋐、富世達等成大贏家

輝達可望在本月中旬GTC大會端出最新GB300 AI晶片，供應鏈透露，GB300能耗較GB200大增，解熱需求更大，掀起...

GB300來了 水冷元件供應商增資擴產…都有動作

輝達最新GB300 AI晶片呼之欲出，引爆「二次冷革命」，富世達、時碩、雙鴻、奇鋐等台灣水冷元件供應商忙著接單之際，也積...

GB300來了 BBU族群…跟著走旺

輝達最新GB300 AI晶片能耗大增，引爆水冷需求之餘，由於搭載GB300的AI伺服器要價更高，絕不容許供電不穩，不僅水...

關稅戰效應 IC 設計湧急單 聯詠、瑞昱等淡季不淡

因應美國總統川普發動關稅戰，晶片業近期掀起提前備貨潮，台灣IC設計四強聯發科、聯詠、瑞昱，以及義隆迎來急單，以電視、網通...

成熟製程報價持續修正 IC設計廠成本下降助益營運

IC設計業近期迎來川普關稅戰提前拉貨帶來的急單之餘，也積極鎖定AI等多元應用，伴隨多數產品仍以成熟製程生產，現階段晶圓代...

美調查陸半導體出口 成熟製程有望迎轉單 聯電、世界先進將受惠

外電報導，美國貿易代表本周二（11日）將對大陸成熟製程召開聽證會，外界關注課稅及傾銷等議題。該調查案為拜登政府卸任前發起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。