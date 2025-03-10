GB300來了 水冷元件供應商增資擴產…都有動作
輝達最新GB300 AI晶片呼之欲出，引爆「二次冷革命」，富世達、時碩（4566）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等台灣水冷元件供應商忙著接單之際，也積極擴產，迎接「二次冷革命」商機。
富世達因應客戶對水冷快接頭需求強勁，董事會已決議通過對越南廠增資800萬美元（約新台幣2.61億元），藉此擴增越南廠水冷快接頭產能，預估3月起將陸續移入相關設備。
時碩除了兩岸生產基地，在泰國春武里的新廠投資計畫已於2月7日動工，第一期廠預計第4季完工，時碩初步規劃生產汽車、航太、工業產品，也配合客戶需求擬擴增GB300水冷快接頭產品，搶攻水冷商機。時碩近年積極布局多元利基市場，藉此滿足客戶一站式服務。除了汽車、航太、工業應用三支利箭之外，工業應用也投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四隻腳。
雙鴻目前已在泰國新建水冷板產線，並已經做好量產準備，預計今年起開始顯著貢獻營收。奇鋐則在越南擴大水冷板模組產能，目標擴產五成，今年越南廠月產能目標將從10萬套擴大至25萬套。
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