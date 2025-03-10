關稅戰效應 IC 設計湧急單 聯詠、瑞昱等淡季不淡
因應美國總統川普發動關稅戰，晶片業近期掀起提前備貨潮，台灣IC設計四強聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379），以及義隆（2458）迎來急單，以電視、網通、PC相關應用為主，挹注本季營運淡季不淡。
業界人士指出，川普擬對國外晶片大幅課稅，雖然實際上還未發生，實施方式細節也還不明朗，但「未知的狀況總是最讓人擔憂」，為避免川普突然下令全面課徵晶片關稅，業界已未雨綢繆，開始提前備貨分散風險，伴隨國際大廠「去中化」態勢延續，台灣IC設計業成為業界下單首選。
聯發科證實，本季營運有望不淡，除了智慧手機晶片業務受惠大陸官方補貼政策帶動需求，客戶因應全球關稅不確定性，對電視、WiFi、平板、Chromeboook等相關晶片加強備貨，因此預期本季營收將有優於季節性的成長。
聯發科預期，本季合併營收將介於1,408億元至1,518 億元之間，約是季增2％至10％，也比去年同期成長6％至14％。
驅動IC大廠聯詠提到，由於大陸官方相關補貼政策刺激，與因應部分關稅不確定性，客戶有提前拉貨情形，本季營收也將優於傳統季節性表現，估計介於260億元至272億元之間，約季增2.9％至7.6％。
聯詠指出，幾項消費性電子需求有增加情形，在電視應用方面，市場對大尺寸電視購買意願提升，平板應用應當也會成長，顯示器應用也應是向上，手機應用則出現舊換新需求，且市場對中高階產品購買意願也增加。
網通晶片大廠瑞昱看好，本季營運將優於過往同期，主因客戶端出現短期庫存回補需求，同時因應關稅提高議題而有提前拉貨現象。
筆電觸控IC龍頭義隆指出，每年第1季雖為產業傳統淡季，今年首季隨著客戶為了降低關稅政策風險而提早拉貨，包括觸控板、觸控螢幕IC、指向裝置等產品線出貨狀況佳，挹注營運淡季不淡，預估本季營收將持穩在30億元至32億元之間，毛利率落在48%至51%。
至於2025年全年營運，義隆認為，今年筆電市場有許多助力，有機會迎來一換機潮，包括AI應用擴大、微軟將停止Windows 10作業系統更新支援等。因應相關換機潮，「義隆無論產品或技術都已準備好了。」
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