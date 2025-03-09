童子賢：期待「護國神山」台積電再守護台灣20年是神話

和碩（4938）董事長童子賢繼7日力挺台積電（2330）擴大赴美投資案，形容台積電不能活在「一個人的武林」說法後，9日進一步解釋，用「矽盾」和「護國神山」期待以台積電為首的半導體產業是很奇怪的觀念，不能幻想台積電再守護台灣20年。他呼籲，台灣需要檢視產業結構和體質，避免陷入「荷蘭病」。

童子賢今日應民眾黨邀請，參加「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，童子賢發表專題演說，並接受媒體提問，再次回應台積電擴大赴美投資一事。

童子賢以「台灣隊長」形容台積電，目前雖然都打出好球，但台灣產業結構仍相當倚賴進出口貿易驅動整體經濟發展。數據來看，台灣近年進出口貿易總額占GDP比重已超過100%，台灣嚴重仰賴進出口貿易帶動經濟。

童子賢指出，把台積電為首的半導體產業視為「矽盾」和「護國神山」的說法，「我只同意10%到15%」，「矽盾」和「護國神山」是很奇怪的觀念。

童子賢表示，台積電有全球地位，台灣不用唱衰自己，但台灣也要檢視自己的產業基礎，「護國神山」能守護台灣5年，這是應該的，能守護10年，台灣可享受，「但能否守護台灣20年，可能是神話。」

他呼籲，台灣需要檢視產業結構和體質，避免陷入「荷蘭病」。台灣產業若要邁出下一步，人才、法規、產業團隊都要仔細審視。

此外，針對台積電擴大赴美投資是掏空台灣的說法，童子賢直言「多慮了」，他說，鴻海（2317）在中國大陸鄭州擴大投資，而廣達（2382）在上海投資，但外界不會就此解讀鴻海或廣達就是掏空台灣。

童子賢7日已針對台積電一事回應。當時他指出，「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」同時，對於台積電投資美國就等於掏空台灣之說，童子賢直指是太誇張的評論。他自己倒是擔心台灣上下對「矽盾」的正面與負面迷戀，會加深台灣經濟「荷蘭病」。

童子賢認為，這就像在棒球場，投手往往面對二好三壞而壘上有人，這時候投手的功力與膽識很重要。他說鼓譟者眾，但他認為要信賴魏哲家的臨場判斷智慧。

童子賢表示，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。因為在全球半導體長長的產業鏈中，會有諸多生態，而台積電表現優異是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲。但是這不是一個人的武林，可以躲在「古墓派」的山林中獨自過活。